Παπασταύρου: Έχουμε το απαραίτητο πλεόνασμα αν χρειαστεί στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων για καύσιμα

Η ελληνική κυβέρνηση διαθέτει το απαραίτητο πλεόνασμα για να βοηθήσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις που πιέζονται λόγω των αυξήσεων στην ενέργεια και τα καύσιμα , τονίζει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, που στάθηκε στην δύσκολη κατάσταση που επικρατεί παγκοσμίως λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Ο Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε χαρακτηριστικά για τα καύσιμα στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN πως «στη διεθνή πρακτική του πετρελαίου, όταν οι τιμές ανεβαίνουν, η τιμή ανεβαίνει σαν πύραυλος -είναι μια έκφραση- και όταν η τιμή αποκλιμακώνεται, πέφτει σαν φτερό»,

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ερωτηθείς για την γεωπολιτική αναταραχή στη Μέση Ανατολή και στις επιπτώσεις που υπάρχουν στις τιμές καυσίμων και ενέργειας, ο υπουργός υποστήριξε ότι η κυβέρνηση με τη συνετή δημοσιονομική πολιτική που ακολουθεί έχει δημιουργήσει το απαραίτητο πλεόνασμα που θα επιτρέπει να αξιοποιηθεί για τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων, εάν και εφόσον χρειαστεί.

Σύμφωνα με τον Σταύρο Παπασταύρου, η διεθνής αναταραχή επιβεβαιώνει την ορθότητα της πολιτικής της κυβέρνησης να ενισχύσει την ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας με την αξιοποίηση του τομέα των υδρογονανθράκων, που σύμφωνα με τον ίδιο, «είναι η μόνη λύση ώστε να μην στηριζόμαστε στους άλλους και να μην επηρεαζόμαστε στο βαθμό του εφικτού από τις διεθνείς αναταραχές».

Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στο νομοσχέδιο για τη διαχείριση υδάτων, που συζητιέται αυτές τις ημέρες στη Βουλή, τονίζοντας ότι οι πάνω από 735 διαφορετικοί οργανισμοί διαχείρισης του νερού που υπάρχουν σήμερα σε όλη την Ελλάδα είναι συνώνυμο του κατακερματισμού και της αναποτελεσματικότητας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανέφερε ο υπουργός «δεν μπορεί κάθε δήμος μόνος του να έχει τα οικονομικά, να μπορεί να κάνει τις επενδύσεις στα παλαιωμένα δίκτυα. Η σημερινή κατάσταση οδηγεί σε εκτεταμένες διαρροές, σε σπατάλες και εάν δεν παίρναμε μέτρα να προστατεύσουμε το νερό για τις επόμενες γενιές, δεν θα ήμασταν συνεπείς στις θεσμικές μας υποχρεώσεις» τόνιζε, επισημαίνοντας

Ανάμεσα σε άλλα, ανέφερε ότι βασική αρχή του νομοσχεδίου είναι η συνένωση δυνάμεων γύρω από τις δημόσια ελεγχόμενες εταιρείες κοινής ωφέλειας ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ, που θα δημιουργήσει λειτουργικό όφελος για τον πολίτη.