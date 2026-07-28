Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι κάθε δωρεά φορολογείται, ακόμα και αν επιστραφεί την ίδια μέρα

Σε διευκρινήσεις προς τους πολίτες σχετικά με φορολογητέα δωρεά επί μεταφοράς χρημάτων τα οποία επιστράφηκαν την ίδια μέρα στον δωρητή από τον δωρεοδόχο, προχωρά η ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων).

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ΑΑΔΕ, όπως αναφέρεται στη δημοσιοποιημένη απόφαση της ΔΕΔ (Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών), για μεταφορά ποσού 51.801 ευρώ υποβλήθηκε δήλωση φόρου δωρεάς μέσω της εφαρμογής myProperty, τόσο από τον δωρητή όσο και από την δωρεοδόχο και από την εκκαθάριση της δήλωσης αυτής προέκυψε φόρος προς καταβολή.

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Όπως επισημαίνεται από την ΑΑΔΕ, δεν υπήρξε απλά μόνο η μεταφορά ενός ποσού και επιστροφή του στον αρχικό καταθέτη.

Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα υπέβαλαν παράλληλα και δήλωση φόρου δωρεάς, με αποτέλεσμα να μην υφίσταται ζήτημα πλάνης, όπως ισχυρίστηκε η φορολογούμενη η οποία προσέφυγε στην ΔΕΔ για να ακυρώσει τον καταλογισμό. Επιπλέον, τονίζεται ότι με την παράδοση των χρημάτων συντελείται η δωρεά.

Με βάση τη νομοθεσία (άρθρο 95 παρ. 1 β΄ ν. 5219/2025) και τη σχετική εγκύκλιο της ΑΑΔΕ (Ε. 2077/2022) σε περίπτωση ανάκλησης της χρηματικής δωρεάς με συμφωνία των μερών εντός πενταετίας από τη δωρεά,η αρχική δωρεά υπόκειται μεν σε φόρο, αλλά δεν φορολογείται η συνεπεία της ανάκλησης αναμεταβίβαση του δωρηθέντος ποσού στον αρχικό δωρητή. Συνεπώς, με βάση το νόμο, η αρχική δωρεά φορολογείται πάντοτε, εφόσον υποβληθεί δήλωση φόρου δωρεάς.