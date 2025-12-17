Συμβαίνει τώρα:
Όλα τα μέτρα ενίσχυσης των αγροτών που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Η μείωση του ενεργειακού κόστους και το όφελος για τους παραγωγούς

Μέχρι το τέλος του έτους στους αγρότες θα έχουν καταβληθεί συνολικά 3,8 δισ. ευρώ πληρωμές σε διάφορα μέτρα στήριξης
Back lit silhouette of male farmer standing in cultivated soybean field in summer sunset, selective focus
iStock
Κώστας Αποστολόπουλος

Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους παραγωγούς με στόχο να μειωθεί το κόστος παραγωγής και να ενισχυθεί η ρευστότητα των αγροτών και των κτηνοτρόφων μέσα στη δύσκολη οικονομική συγκυρία, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Στην ομιλία του στη Βουλή για τον προϋπολογισμό χθες (16.12.2025) ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, παρουσίασε σειρά παρεμβάσεων που, σύμφωνα με την εκτελεστική εξουσία, προκύπτουν από ανακατανομή κονδυλίων βασικής ενίσχυσης και αδιάθετων πόρων.

Ανέφερε ότι θα διατεθούν επιπλέον 80 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφους σε Ηπειρωτική και Νησιωτική Ελλάδα και άλλα 80 εκατ. σε παραγωγούς βαμβακιού και σιταριού, με στόχο να αναγνωριστεί η συμβολή τους στην παραγωγική αλυσίδα και να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις στην τρέχουσα περίοδο. Επιπλέον στο νέο πακέτο μέτρων περιλαμβάνεται επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο απευθείας στην αντλία, με σκοπό να μειωθεί άμεσα το κόστος καυσίμων για τις εργασίες στα χωράφια. Παράλληλα προωθούνται πρωτοβουλίες της ΔΕΗ για περαιτέρω μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος για τους αγρότες και νέο πλαίσιο για ευρύτερη κάλυψη από τον ΕΛΓΑ, ώστε να ενισχυθεί η ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και άλλων κινδύνων.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, μέχρι το τέλος του έτους στους αγρότες θα έχουν καταβληθεί συνολικά 3,8 δισ. ευρώ πληρωμές σε διάφορα μέτρα στήριξης.

Το άμεσο όφελος για τους παραγωγούς είναι η άμεση οικονομική ενίσχυση που προσφέρουν οι επιπλέον πόροι στους κτηνοτρόφους και τους καλλιεργητές, η μείωση κόστους στα καύσιμα και στην ενέργεια, και η ενίσχυση των αποζημιώσεων για ζημιές. Οι παρεμβάσεις αυτές έρχονται καθώς ο πρωτογενής τομέας αντιμετωπίζει αυξημένο κόστος παραγωγής και πιέσεις από την αγορά, με κινητοποιήσεις του αγροτικού κόσμου να ζητούν ουσιαστική στήριξη και μείωση των βασικών εξόδων παραγωγής.

Τα ανωτέρω προστίθενται σε άλλα μέτρα που ήδη υφίστανται και εμπλουτίζονται όπως την αύξηση κατά 50% των ορίων επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο, που έχει καθιερωθεί μόνιμα από νωρίτερα μέσα στο έτος, ενισχύοντας σημαντικά την επιδότηση των καυσίμων σε χιλιάδες δικαιούχους. Αυτή η αλλαγή αυξάνει τα λίτρα επιδότησης που δικαιούνται οι παραγωγοί και είχε ήδη τεθεί σε εφαρμογή πριν από τις χθεσινές ανακοινώσεις, με στόχο να καλυφθούν καλύτερα οι ανάγκες σε καύσιμα για την αγροτική παραγωγή.

Τα μέτρα εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο στήριξης του αγροτικού κόσμου εν μέσω ενός συνόλου διεκδικήσεων όπως τη μείωση των συνολικών δαπανών παραγωγής, ενέργεια με σταθερές τιμές, και ταχύτερη εκταμίευση επιδοτήσεων.

