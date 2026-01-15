Όρεξη για επενδύσεις σε ελληνικά ακίνητα από Ιρανούς

Περαιτέρω κινητικότητα στην ελληνική αγορά ακινήτων από Ιρανούς επενδυτές σηματοδοτούν οι εξελίξεις στην οικονομία του Ιράν, η οποία διανύει μια από τις πιο δύσκολες περιόδους των τελευταίων ετών, λόγω κυρώσεων, υψηλού πληθωρισμού και πτώσης του ριάλ -του εθνικού νομίσματος της χώρας.

Αυτές οι συνθήκες που έχουν υποβαθμίσει την ποιότητα ζωής των πολιτών του Ιράν και κλιμάκωσαν τις πρόσφατες αντιδράσεις, έχουν στρέψει το ενδιαφέρον των Ιρανών σε χώρες της Μεσογείου με σταθερότητα και ευκαιρίες.

Μια τέτοια αγορά είναι και η Ελλάδα, όπου τοποθετούνται ήδη σε ακίνητα αποκτώντας άδεια παραμονής. Αυτό επιβεβαιώνουν τα στοιχεία για την ζήτηση Golden Visa. Οι Ιρανοί είναι τέταρτοι στην κατάταξη των εθνικοτήτων που ζητούν άδειες διαμονής επενδυτή στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι Κινέζοι μπορεί να είναι μακράν η εθνικότητα με τις περισσότερες αιτήσεις (9.507) αλλά έχουμε και τους Τούρκους (3.072), που έρχονται στην Ελλάδα για να αποφύγουν τον εκρηκτικό πληθωρισμό και το αποδυναμωμένο τοπικό τους νόμισμα.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναβαθμίζεται σταθερά η θέση των Ιρανών, με 782 αιτήσεις μέχρι τον Νοέμβριο του 2025 και την 4η θέση μετά τους Λιβανέζους. Οι άδειες για Ιρανούς έχουν αυξηθεί σχεδόν 50% σε ένα χρόνο ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυξητική είναι η τάση και για άλλες εθνικότητες, που αντιμετωπίζουν πολιτικές, γεωπολιτικές και οικονομικές διαταραχές. Τέτοιες είναι χώρες από την περιοχή της Βόρειας Αφρικής, όπως π.χ. το Ισραήλ απ’ όπου οι αιτήσεις έχουν διπλασιαστεί (594) την ίδια ώρα που οι Αμερικανοί διατηρούν την 7η θέση στην κατάταξη με 560 άδειες.

Εστιάζοντας στο Ιράν, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το τοπικό νόμισμα, το ιρανικό ριάλ, έχει υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα έναντι του δολαρίου. Ένα δολάριο αντιστοιχεί σε 1,065 εκατ. ιρανικά ριάλ (ισοτιμία 14.1.1026) έχοντας υποχωρήσει πάνω από 95% το τελευταίο 12μηνο. Το νόμισμα αποδυναμώνεται και ο πληθωρισμός εκτοξεύεται στη χώρα, γεγονός που δυσκολεύει τους καταναλωτές που επωμίζονται τις αυξήσεις τιμών αλλά και τους επενδυτές, που στρέφονται σε άλλες αγορές. Αυτή η τάση είναι που στρέφει πολλούς Ιρανούς και τις οικογένειές τους στην Ελλάδα. Είναι πολίτες με οικονομική επιφάνεια και ικανότητα να επενδύσουν σε ακίνητα σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.