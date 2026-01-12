Πάει πίσω η στήριξη της βιομηχανίας για το ενεργειακό κόστος λόγω Βρυξελλών

Στην αντίσταση της Κομισιόν προσκρούει η ελληνική πρόταση για στήριξη της βιομηχανίας όσον αφορά το ενεργειακό κόστος.

Σύμφωνα με πηγές του ΥΠΕΝ, οι Βρυξέλλες κρίνουν ότι το όλο σχέδιο για το ενεργειακό κόστος δεν είναι συμβατό με το νέο πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις της βιομηχανίας, το λεγόμενο CISAF.

Να θυμίσουμε ότι η ιδέα αφορούσε την επιδότηση του ρεύματος που καταναλώνουν οι ενεργοβόρες βιομηχανίες της χώρας για μια περίοδο μερικών ετών. Στηρίχθηκε στο αντίστοιχο μηχανισμό της Ιταλίας, ο οποίος όμως εφαρμόστηκε πριν από το CISAF.

Πλέον η Κομισιόν θεωρεί ότι αντίστοιχα μέτρα στερούνται αναγκαιότητας, ενώ πρόσθετη επιπλοκή είναι ότι οι ελληνικές βιομηχανίες στηρίζονται ήδη για τις εκπομπές CO2 που εκλύουν μέσω του μηχανισμού αντιστάθμισης.

Ως εκ τούτου, πλέον η κυβέρνηση θα χρειαστεί να στραφεί σε εναλλακτικό σχέδιο, γεγονός που καθυστερεί μοιραία τη στήριξη της βιομηχανίας. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, είχε δηλώσει προ μηνών σχετικά με το θέμα ότι «μας ενδιαφέρει να είναι μια δίκαιη παρέμβαση να είναι μια ολιστική ματιά όσο περισσότερο μπορεί να είναι, να δίνει μια έμφαση σ’ αυτούς που πλήττονται περισσότερο και να είναι μια παρέμβαση επίσης η οποία δεν θα δημιουργεί πρόβλημα στα δημοσιονομικά».

Από την πλευρά τους, οι βιομήχανοι έχουν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για το ενεργειακό κόστος. Ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, τόνισε ότι είναι πιθανό να έρθουν «λουκέτα» σύντομα. Αντίστοιχα, η ΕΒΙΚΕΝ θεωρεί επείγον το να βρεθεί μια λύση που θα καλύψει τις ανάγκες.