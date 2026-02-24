Παπασταύρου από Ουάσιγκτον: Η Ελλάδα έβαλε τα θεμέλια για τον Κάθετο Διάδρομο

Στην Υπουργική Σύνοδο που διοργανώνουν στο Donald J. Trump Institute of Peace στην Ουάσιγκτον, ο Λευκός Οίκος και το Εθνικό Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ (NEDC) συμμετέχει σήμερα (24.2.2026) ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, με θέμα «Transatlantic Gas Security Summit».

Πιο συγκεκριμένα, κατά την άφιξή του στο Donald J. Trump Institute of Peace στην Ουάσινγκτον, ο Σταύρος Παπασταύρου προέβη στην ακόλουθη δήλωση τονίζοντας ότι η Ελλάδα έβαλε τα θεμέλια για τον Κάθετο Διάδρομο. Με σχέδιο, με αποφασιστικότητα, με επενδύσεις σε κρίσιμες υποδομές, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έκανε πράξη αυτό που έμενε για χρόνια ως προοπτική.

«Κάναμε τη γεωγραφία μας, γεωπολιτική δύναμη. Μετατρέψαμε τη διεθνή μας αξιοπιστία και σταθερότητα σε πόλο έλξης επενδύσεων και συνεργασιών. Ο Κάθετος Διάδρομος δεν είναι απλώς ένα έργο. Είναι μια στρατηγική συνεργασία, που ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια, διευρύνει τις επιλογές της Ευρώπης και αναβαθμίζει τη θέση της Ελλάδας. Η Ελλάδα βγαίνει μπροστά. Με τη Chevron, με την ExxonMobil, με τον Κάθετο Διάδρομο, η Ελλάδα δυναμώνει. Και αυτό για τον Έλληνα πολίτη σημαίνει περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες θέσεις εργασίας, περισσότερα χρήματα για την ελληνική οικονομία. Σημαίνει όμως και κάτι ακόμα. Μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, μεγαλύτερη περηφάνεια για την Πατρίδα μας, που δεν ακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά τις διαμορφώνει», συμπλήρωσε.

Η σύνοδος τελεί υπό την προεδρία του Υπουργού Εσωτερικών και Επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, κ. Νταγκ Μπέργκα και του Υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ, κ. Κρις Ράιτ.