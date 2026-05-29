Δήμας: Η εικόνα της Κρήτης αλλάζει με ΒΟΑΚ και Αεροδρόμιο Καστελλίου

Την πεποίθηση του ότι μεγάλα έργα που γίνονται στην Κρήτη, όπως ο ΒΟΑΚ και το νέο Αεροδρόμιο στο Καστέλλι, αλλάζουν τον χάρτη υποδομών του νησιού, εξέφρασε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, ο οποίος επισήμανε πως προχωρούν και οι μελέτες για τον νότιο άξονα Κρήτης.

Μιλώντας για τις αναβαθμίσεις των υποδομών στην Κρήτη, στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Economist με θέμα «Investing in Change: How Crete is being transformed», που πραγματοποιείται στα Χανιά, ο Χρίστος Δήμας χαρακτήρισε τον ΒΟΑΚ ως «την τελευταία μεγάλη εκκρεμότητα της Πολιτείας σε επίπεδο σύγχρονων αυτοκινητοδρόμων», τονίζοντας ότι, πλέον, λειτουργούν εργοτάξια και στα τρία τμήματα του έργου.

Σύμφωνα με τον Χρίστο Δήμα, με την ολοκλήρωση των έργων για τον ΒΟΑΚ θα δημιουργηθεί «ένας σύγχρονος, κλειστός αυτοκινητόδρομος συνολικού μήκους 225 χιλιομέτρων, από την Κίσσαμο μέχρι τον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου».

Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας σε επτά τμήματα υψηλής επικινδυνότητας στον υφιστάμενο ΒΟΑΚ, με στόχο την άμεση μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, ο υπουργός δήλωσε πως έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στα τμήματα Χανιά – Κολυμπάρι και ΧΥΤΑ Ηρακλείου – Λινοπεράματα και μέσα στο καλοκαίρι θα γίνουν οι εργασίες και στα υπόλοιπα τμήματα: Σούδα – Γεωργιούπολη, Ρέθυμνο – Γεροπόταμος, Πετρές – Ατσιπόπουλο, Κίσσαμος – Κολυμπάρι και Γεροπόταμος – ΧΥΤΑ Ηρακλείου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλλι, τονίζοντας ότι στόχος είναι να λειτουργεί έως τα τέλη του 2028, ενώ ανέφερε πως πέρα από τη σύνδεση του με τον ΒΟΑΚ θα είναι ένα από τα πιο σύγχρονα αεροδρόμια στην Ευρώπη.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Κρήτη έχει κεντρικό ρόλο στη συμμετοχή της Ελλάδας στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών και δήλωσε πως «οι νέες εμβληματικές υποδομές δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε το νησί να αποτελέσει κρίσιμο κόμβο μεταφορών, τουρισμού, εμπορίου και ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο, στο πλαίσιο και του νέου οικονομικού διαδρόμου Ευρώπης – Ινδίας (IMEC)», δήλωσε ο κ. Δήμας.