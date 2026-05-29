Στις πρώτες κινήσεις για την πυρηνική ενέργεια προχωρά η Ελλάδα μέσω της σύστασης δημοσίου φορέα

Σε ένα πρώτο βήμα για την πυρηνική ενέργεια προχωρά η κυβέρνηση, μέσω της σύστασης ενός φορέα που θα κληθεί να διερευνήσει τις δυνατότητες ανάπτυξής της στη χώρα μας.

Όπως δήλωσε την Παρασκευή σε συνέδριο για την πυρηνική ενέργεια ο υφυπουργός ΠΕΝ, Νίκος Τσάφος, ο φορέας θα εκπονήσει έκθεση αξιολόγησης για την πυρηνική ενέργεια, η οποία θα καταγράφει τις διεθνείς εξελίξεις στον κλάδο και τα περιθώρια για εγχώρια εκμετάλλευσή της. Μάλιστα, η σύστασή του είναι θέμα μηνών, παρά ετών, άρα μιλάμε για εξελίξεις στο άμεσο μέλλον.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι βλέπει θετικά το να εξερευνήσει η Ελλάδα την πιθανότητα, έστω, αξιοποίησης της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Πάντως, η κοινή γνώμη εξακολουθεί να είναι διχασμένη και παραδοσιακά μεγάλο τμήμα της παραμένει δύσπιστο λόγω των πιθανών κινδύνων και της σεισμικότητας της πατρίδας μας.

Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία που προκρίνει πλέον η κυβέρνηση περνάει μέσα από το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ), που θέτει πολύ συγκεκριμένες διαδικασίες, με πρώτο βήμα την Έκθεση Αξιολόγησης.

Ταυτόχρονα, παραμένει ακόμα άγνωστη η ακριβής μορφή ή στελέχωση του νέου φορέα, αν και στη χώρα μας υπάρχουν στελέχη και ακαδημαϊκοί με γνώση των εξελίξεων και της τεχνολογίας.

Όλα αυτά ενώ διεθνώς έχει αναζωπυρωθεί τα τελευταία χρόνια η συζήτηση για την πυρηνική ενέργεια, με έμφαση και στους μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες (SMR). Θα πρέπει να επισημάνουμε, όμως, ότι νέα έργα σε χώρες όπως η Βρετανία, έχουν αντιμετωπίσει πολυετείς καθυστερήσεις και υπερκοστολογήσεις.



Ενδεικτικά, πρόσφατη έκθεση των βρετανικών αρχών έδειξε ότι το κόστος παραγωγής ηλεκτρισμού αυτών των μονάδων ξεπερνά το αντίστοιχο των υπολοίπων τεχνολογιών (ΑΠΕ, φυσικό αέριο, άνθρακας) ακόμα και αν δεν συνυπολογιστούν οι υπερκοστολογήσεις. Συγκεκριμένα, η ρυθμιστική αρχή ενέργειας της χώρας το υπολόγισε σε 129-155 λίρες για την κάθε μεγαβατώρα.

Έτσι, προκύπτει ένα δύσκολο και ιδιαίτερα σύνθετο τοπίο. Πάντως, εκ μέρους των κυβερνητικών στελεχών τονίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για οποιαδήποτε δέσμευση ή συγκεκριμένη στόχευση, αλλά μονάχα για μια εξερεύνηση.