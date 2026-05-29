Μακρο-οικονομία

Λιανεμπόριο: Αύξηση 3% στον όγκο των πωλήσεων για τον Μάρτιο, ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ

Η μεγαλύτερη αύξηση του τζίρου παρατηρήθηκε σε έπιπλα - ηλεκτρικά είδη- οικιακό εξοπλισμό
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΜΑΣ
Αύξηση 3% σημείωσε ο όγκος των πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο της χώρας τον Μάρτιο εφέτος, με αρνητικό πρόσημο, ωστόσο, να υπάρχει στην ένδυση- υπόδηση, στις πωλήσεις καυσίμων και στα πολυκαταστήματα, σύμφωνα με έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές) παρουσίασε αύξηση 3% τον Μάρτιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2025, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2026 σημείωσε αύξηση 0,7%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 0,5% τον Μάρτιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2026.

Ειδικότερα, ο τζίρος αυξήθηκε σε:

  • Έπιπλα- Ηλεκτρικά είδη- Οικιακό εξοπλισμό (12,5%)
  • Βιβλία- Χαρτικά- Λοιπά είδη (6,9%)
  • Φαρμακευτικά- Καλλυντικά (3,9%)
  • Μεγάλα καταστήματα τροφίμων (2,7%) 
  • Τρόφιμα- Ποτά- Καπνό (0,6%)

Στον αντίποδα, ο όγκος των πωλήσεων μειώθηκε σε: Ένδυση- Υπόδηση (3%), Πολυκαταστήματα (0,3%) και Καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων (0,3%).

Ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών (κύκλος εργασιών σε τρέχουσες τιμές) παρουσίασε αύξηση 6,1% τον Μάρτιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2025, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2026 σημείωσε αύξηση 4,2%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,2% τον Μάρτιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2026.

