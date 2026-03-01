Παπασταύρου: Επενδύσεις 15 εκατ. ευρώ για την προστασία των θαλάσσιων λιβαδιών Ποσειδωνίας

Σημαντικές παρεμβάσεις με περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα δρομολογούνται για την προστασία των θαλάσσιων λιβαδιών Ποσειδωνίας στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρά επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 15 εκατ. ευρώ για τη χαρτογράφηση των λιβαδιών σε όλη την επικράτεια, όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σε σημερινή (1.3.2026) ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Με μια σειρά μέτρων, ισχυρό θεσμικό πλαίσιο, εθνική χαρτογράφηση των λιβαδιών Ποσειδωνίας, οικολογικά συστήματα αγκυροβολίας και δράσεις αποκατάστασης υποβαθμισμένων περιοχών, καθώς και μέσα από το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου (Νότιες Κυκλάδες) και Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ιονίου, θωρακίζουμε έμπρακτα τον θαλάσσιο φυσικό μας πλούτο», σημείωσε ο Σταύρος Παπασταύρου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Θαλάσσιων Λιβαδιών.

«Οι θάλασσές μας είναι ανεκτίμητος φυσικός πλούτος της χώρας μας που οφείλουμε να διαφυλάξουμε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «προτεραιότητα της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η προστασία της βιοποικιλότητας και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων της χώρας μας».

Με τον νόμο 5037/2023 απαγορεύεται ρητά η υποβάθμιση των λιβαδιών Ποσειδωνίας, ενισχύοντας το θεσμικό πλαίσιο προστασίας και διασφαλίζοντας τη βιώσιμη αξιοποίηση των θαλάσσιων πόρων. Η παρέμβαση αυτή αποτελεί βασικό βήμα για τη θωράκιση του θαλάσσιου φυσικού κεφαλαίου της χώρας.

Παράλληλα, στα Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα Νοτίου Αιγαίου και Ιονίου υλοποιούνται οικολογικά συστήματα αγκυροβολίας και πιλοτικές δράσεις αποκατάστασης υποβαθμισμένων λιβαδιών, συνολικού ύψους 600.000 ευρώ.