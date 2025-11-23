Παπασταύρου: Η ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί τη μέγιστη συναίνεση, χωρίς ανέξοδη μικροκομματική αντιπαλότητα

«Η ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί τη μέγιστη συναίνεση, χωρίς ανέξοδη μικροκομματική αντιπαλότητα», τόνισε σήμερα (23.11.2025) ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξή του. Όπως ανέφερε, «οι ενεργειακές συμφωνίες των τελευταίων δύο εβδομάδων αναβαθμίζουν τη γεωστρατηγική ισχύ της χώρας μας, δημιουργούν συνθήκες ενεργειακής αυτονομίας και προοπτικές σημαντικής οικονομικής ανάπτυξης για όλες τις Ελληνίδες, για όλους τους Έλληνες».

Ο κ. Παπασταύρου χαρακτηρίζει τις ενεργειακές συμφωνίες «συλλογική επιτυχία», η οποία ξεκίνησε από τον νόμο Μανιάτη 2011, συνεχίστηκε με την οριοθέτηση των θαλάσσιων οικοπέδων επί Σαμαρά – Βενιζέλου, σχεδιαζόταν για πολλά χρόνια, ωστόσο έγινε πράξη τώρα, «χάρη στην αποφασιστικότητα και την αξιοπιστία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη».

Σχολιάζοντας τις αιτιάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης περί μυστικών συμφωνιών, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ξεκαθάρισε ότι δεν υφίσταται θέμα αδιαφάνειας, αφού η συμφωνία με την ExxonMobil είναι αυτή που έχει ήδη περάσει από τη Βουλή το 2018 με την Total, ενώ η συμφωνία με τη Chevron, μόλις ολοκληρωθεί, θα περάσει από το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπου θα υποβληθεί εντός Νοεμβρίου, και μετά θα κυρωθεί από τη Βουλή, ώστε να ξεκινήσουν αμέσως οι σεισμικές και γεωφυσικές έρευνες. Τέλος, όσον αφορά στη συμφωνία με την Ουκρανία, ο κ. Παπασταύρου διευκρίνισε ότι δεν είναι διακρατική, αλλά μεταξύ δύο εταιρειών, ΔΕΠΑ και Naftogaz.

Απαντώντας στις αμφισβητήσεις που διατυπώνει ο ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τα οφέλη που θα έχουν για τη χώρα μας οι ενεργειακές συμφωνίες, τόνισε ότι αυτά θα είναι πολύ σημαντικά.

«Το ελληνικό κράτος, όπως ισχύει σε αυτές τις συμβάσεις, θα πάρει 20% φόρο εισοδήματος, 5% περιφερειακό φόρο, μισθώματα/royalties που ξεκινούν από 4% και φτάνουν το 15%, συν κάποια επιπλέον προβλεπόμενα στη σύμβαση σημαντικά ποσά, φτάνοντας να λαμβάνει ένα ποσοστό μεταξύ 38-40%, εφόσον το κοίτασμα είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμο. Αν, λοιπόν, η ερευνητική εξόρυξη που θα γίνει σε 18 μήνες είναι επιτυχής, αυξάνεται ο εθνικός μας πλούτος, κάτι που σημαίνει ότι τα χρόνια μετά την έναρξη παραγωγής θα εισέλθουν δισεκατομμύρια στη χώρα μας που θα αποτελέσουν δημόσιους πόρους. Θα επιτρέψουν να στηρίξουμε την κοινωνική πολιτική, να παρέχεται ρεύμα σε καλύτερη τιμή, θα δημιουργηθούν περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, ενεργειακή ασφάλεια».

Ο κ. Παπασταύρου διευκρίνισε για άλλη μια φορά ότι οι ενεργειακές συμφωνίες που υπέγραψε η χώρα μας δεν σημαίνουν εγκατάλειψη των περιβαλλοντικών στόχων της πατρίδας μας, που άλλωστε αποτελούν και μέρος των ευρωπαϊκών μας δεσμεύσεων. «Η ισορροπία βρίσκεται στη ρεαλιστική και βιώσιμη μετάβαση, όχι στην απόλυτη αποκοπή από ενεργειακές πηγές που εξασφαλίζουν ασφάλεια και σταθερότητα», υπογράμμισε, τονίζοντας παράλληλα ότι «το φυσικό αέριο παραμένει καύσιμο-γέφυρα στην πορεία προς τη βιώσιμη οικονομία, όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες». Όπως είπε, η ενεργειακή μετάβαση είναι μέσο για έναν καθαρότερο πλανήτη, χωρίς να τίθενται ο άνθρωπος και η ανταγωνιστικότητα στο περιθώριο.

Δίνοντας εξάλλου τη μεγάλη εικόνα των ενεργειακών συμφωνιών, ο κ. Παπασταύρου επισήμανε ότι αποτελούν τμήμα του ευρύτερου νέου εθνικού σχεδίου της Ελλάδας για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και τη σταθερότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη μέσω της ενέργειας. «Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε κεντρική ενεργειακή αρτηρία και πυλώνας σταθερότητας, που συνδυάζει την ενεργειακή μετάβαση με την αξιοποίηση των φυσικών της πόρων, συνδιαμορφώνοντας τον νέο ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης», τόνισε μεταξύ άλλων.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχολίασε και τις νέες αντιδράσεις της Τουρκίας μετά την ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Ε. του Εθνικού Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού της Ελλάδας. «Αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμά μας και έμπρακτη άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων ο καθορισμός των χρήσεων και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων μέσω του εθνικού θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, όπως και η περιβαλλοντική προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος με τα εθνικά θαλάσσια πάρκα». Χαρακτήρισε, δε, τη συγκεκριμένη ανάρτηση, δικαίωμα και συμβατική υποχρέωση της Ελλάδας εδώ και χρόνια.

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση για τις εθνικές εκλογές του 2027, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει κάνει σημαντικό έργο και «όσο πιο πολύ ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των πολιτών και τις αυξημένες προσδοκίες τους, τόσο πιο κοντά ερχόμαστε στην αυτοδυναμία».