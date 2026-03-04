Παπασταύρου: Η Ελλάδα προετοιμασμένη για την ενεργειακή κρίση με στόχο παραγωγή φυσικού αερίου έως το 2032

Στην κρίση της Μέσης Ανατολής, την αυξανόμενη αβεβαιότητα, αλλά και τις επιπτώσεις που αυτά μπορεί να έχουν στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά, συμπεριλαμβανομένου και του φυσικού αερίου, αναφέρθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου.

Ειδικότερα, μιλώντας στο Mega ο Σταύρος Παπασταύρου, αναφέρθηκε στις συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν χθες (3.3.2026) στο ΥΠΕΝ με τη συμμετοχή του ρυθμιστή, των διαχειριστών και των εταιρειών της αγοράς πετρελαίου, ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι «ευτυχώς, η χώρα μας και οι εταιρείες έχουν κάνει σωστό προγραμματισμό και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια ανησυχία όσον αφορά τον εφοδιασμό».

Επεσήμανε ότι η ωριμότητα των εταιρειών φάνηκε, καθώς όλοι ανέλαβαν το μέγιστο δυνατό για τη συγκράτηση των τιμών και για την αποφυγή φαινομένων αισχροκέρδειας.

Προσέθεσε ότι το διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα που έχει επενδυθεί στη χώρα λειτουργεί εξισορροπητικά. Στον βαθμό που η σύρραξη δεν θα διαρκέσει, θεωρείται ότι ο ήπιος καιρός, η χαμηλή ζήτηση και οι ανανεώσιμες πηγές θα βοηθήσουν τις τιμές να συγκρατηθούν. Τονίστηκε ότι είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα, που προσπαθεί να γίνει και αυτή παραγωγός φυσικού αερίου. Στη νέα πραγματικότητα, όταν υπάρχει πολιτική σταθερότητα, ισχυρή οικονομία, αποτρεπτική δύναμη και ενεργειακή ανθεκτικότητα, δημιουργούνται θεμέλια ισχύος, ασφάλειας και ευημερίας.

Ρωτήθηκε για τη λήψη μέτρων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, και αναφέρθηκε ότι έχει φανεί πως, όποτε χρειάστηκε, κανείς δεν έμεινε πίσω στην κοινωνία, ενώ τα θεσμικά και οικονομικά εργαλεία είναι διαθέσιμα. Τονίστηκε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα είναι κρίσιμη για να υπάρχει ο δημοσιοοικονομικός χώρος ώστε η κοινωνία να στηριχθεί αν χρειαστεί.

Όσον αφορά τις συμβάσεις με την κοινοπραξία Chevron – Helleniq Energy, έγινε γνωστό ότι οι συζητήσεις θα ξεκινήσουν αύριο στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την επόμενη Πέμπτη με την ψήφιση στην Ολομέλεια. Στη Βουλή θα δοθεί η δυνατότητα να παρουσιαστεί με νομική ακρίβεια πώς η συμφωνία ανοίγει το δρόμο ώστε η χώρα να γίνει παραγωγός φυσικού αερίου το 2032 και να διευρυνθεί το ενεργειακό μείγμα.

Τέλος, υπογραμμίστηκε ότι διατηρούνται επαφές με τους Ευρωπαίους ομολόγους και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα πίεσης στην ελληνική κοινωνία και απρόβλεπτες συνέπειες.