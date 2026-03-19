Μακρο-οικονομία

Παπασταύρου: Θα προστατεύσουμε τον καταναλωτή, το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους ήταν μόνο ένα πρώτο μέτρο

Παράγουμε το 55% του ηλεκτρισμού με ΑΠΕ, γι' αυτό δεν έχει μετακυλιστεί κόστος στον καταναλωτή, σχολίασε ο ΥΠΕΝ
Ο υπουργός Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Την εφαρμογή νέων μέτρων για την στήριξη των πολιτών από τις επιπτώσεις του πολέμου ζήτησε εμφατικά σήμερα Πέμπτη (19.3.2026) η αντιπολίτευση από τη Βουλή, με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου να υπεραμύνεται των μέτρων που έχουν ληφθεί και του σχεδιασμού της κυβέρνησης για νέες δράσεις.

Ο Σταύρος Παπασταύρου αντιμετώπισε την κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης που ζήτησαν την εφαρμογή νέων μέτρων τα οποία θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των ενεργειακών ανατιμήσεων.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, τόνισε ότι είναι επιβεβλημένη η μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα, όπως και η φορολόγηση των κερδών των διϋλιστηρίων.

Στην παρέμβασή του, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι η ελληνική κυβέρνηση ήταν από τις πρώτες στην Ευρώπη που επέδειξαν αντανακλαστικά και έλαβαν τα πρώτα μέτρα, με πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε βενζίνη και ντίζελ.

Πάντως, ο υπουργός διευκρίνισε ότι “κανείς δεν είπε πως αυτά θα είναι τα μόνα μέτρα. Ήταν άμεσα αντανακλαστικά και δείχνουν ότι δεν θα δεχθούμε την αισχροκέρδεια. Η κυβέρνηση έχει δείξει ότι λαμβάνει μέτρα για να μην μείνει κανένας πίσω. Για αυτό έχει την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας”.

Όσον αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, ο κ. Παπασταύρου στάθηκε στο γεγονός ότι η Ελλάδα είναι το Μάρτιο η 5η φθηνότερη χώρα στην Ευρώπη στη χονδρική. “Έχουμε φτάσει να παράγουμε το 55% του ηλεκτρισμού με ΑΠΕ, για αυτό δεν έχει μετακυλιστεί το κόστος στον καταναλωτή”, σημείωσε.

Μακρο-οικονομία
