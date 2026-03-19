Παπασταύρου: Θα προστατεύσουμε τον καταναλωτή, το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους ήταν μόνο ένα πρώτο μέτρο

Την εφαρμογή νέων μέτρων για την στήριξη των πολιτών από τις επιπτώσεις του πολέμου ζήτησε εμφατικά σήμερα Πέμπτη (19.3.2026) η αντιπολίτευση από τη Βουλή, με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου να υπεραμύνεται των μέτρων που έχουν ληφθεί και του σχεδιασμού της κυβέρνησης για νέες δράσεις.

Ο Σταύρος Παπασταύρου αντιμετώπισε την κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης που ζήτησαν την εφαρμογή νέων μέτρων τα οποία θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των ενεργειακών ανατιμήσεων.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, τόνισε ότι είναι επιβεβλημένη η μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα, όπως και η φορολόγηση των κερδών των διϋλιστηρίων.

Στην παρέμβασή του, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι η ελληνική κυβέρνηση ήταν από τις πρώτες στην Ευρώπη που επέδειξαν αντανακλαστικά και έλαβαν τα πρώτα μέτρα, με πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε βενζίνη και ντίζελ.

Πάντως, ο υπουργός διευκρίνισε ότι “κανείς δεν είπε πως αυτά θα είναι τα μόνα μέτρα. Ήταν άμεσα αντανακλαστικά και δείχνουν ότι δεν θα δεχθούμε την αισχροκέρδεια. Η κυβέρνηση έχει δείξει ότι λαμβάνει μέτρα για να μην μείνει κανένας πίσω. Για αυτό έχει την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας”.

Όσον αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, ο κ. Παπασταύρου στάθηκε στο γεγονός ότι η Ελλάδα είναι το Μάρτιο η 5η φθηνότερη χώρα στην Ευρώπη στη χονδρική. “Έχουμε φτάσει να παράγουμε το 55% του ηλεκτρισμού με ΑΠΕ, για αυτό δεν έχει μετακυλιστεί το κόστος στον καταναλωτή”, σημείωσε.