Παπασταύρου: Τι χρειάζεται για να λειτουργήσει πλήρως ο Κάθετος Διάδρομος φυσικού αερίου

Η ενέργεια αποτελεί παράγοντα που ενώνει τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων, δήλωσε σήμερα (26.5.2026) ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, στο 11ο Συμπόσιο Ενεργειακής Μετάβασης.

Σχετική συζήτηση είχε ο Σταύρος Παπασταύρου με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Τζόσουα Βολτς και τον ΓΓ του Φόρουμ Φυσικού Αερίου Αν. Μεσογείου, Οσάμα Μομπάρεζ. Συντονιστής ήταν ο καθηγητής ενεργειακής οικονομίας, Κωνσταντίνος Ανδριοσόπουλος. Όπως δήλωσε σχετικά ο υπουργός, η ενέργεια είναι ο τομέας γύρω από τον οποίο όλη η περιοχή της Αν. Μεσογείου πρέπει να ενωθεί. Τα σχήματα 3+1 αντανακλούν μια κουλτούρα όπου η ενέργεια γίνεται φορέας σταθερότητας. Ταυτόχρονα, περιθωριοποιούν τις όποιες μονόπλευρες απόψεις και απειλές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πρωτοβουλίες αυτές στην Αν. Μεσόγειο αποτελούν ένα φόρουμ για το μέλλον της περιοχής. Στα πλαίσια αυτά, νέα συνάντηση μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ προγραμματίζεται στην Ουάσιγκτον στις 9-11 Ιουνίου με κεντρικό θέμα την ενεργειακή συνεργασία.

Χρειάζεται εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων για τον Κάθετο Διάδρομο

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στον Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου, λέγοντας ότι όλες οι πλευρές κινήθηκαν γρήγορα για να αντιμετωπιστεί η ρυθμιστική αβεβαιότητα που υπήρχε. Πλέον γίνονται μηνιαίες δημοπρασίες και οι εμπλεκόμενοι γνωρίζουν ποιο ακριβώς είναι το πλαίσιο.

Η αγορά, πάντως, δεν δείχνει να πιστεύει ακόμα 100% στον Κάθετο Διάδρομο. Βασικό εμπόδιο είναι η ανάγκη εφαρμογής των ρυθμιστικών αλλαγών στην πράξη και να μην λειτουργεί ο αγωγός Turk Stream ως είσοδος για το ρωσικό αέριο στην Ευρώπη. Επίσης, πρέπει να υπάρξουν οι κατάλληλες υποδομές για την αντικατάστασή του με άλλες πηγές.

Τέλος, σημασία έχει ότι ο Κάθετος Διάδρομος επεκτείνεται πλέον σε Σερβία και Β. Μακεδονία, οι οποίες τον βλέπουν ως πυλώνα σταθερότητας για την οικονομία τους. Η επόμενη συνάντηση με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων προγραμματίζεται για το Σεπτέμβριο, σημείωσε ο κ. Παπασταύρου.