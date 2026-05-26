Αυλαία για το Ταμείο Ανάκαμψης – Στο υπουργικό συμβούλιο το πλάνο των τελευταίων 100 ημερών

Η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχει ξεκινήσει, με το πρόγραμμα των 36 δισ. ευρώ το οποίο ενεργοποιήθηκε μετά την πανδημία και αποτέλεσε ένα σημαντικό όπλο στην φαρέτρα της κυβέρνησης να τελειώνει στις 31 Αυγούστου.

Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο (26.05.2026), ο αρμόδιος υπουργός για το Ταμείο Ανάκαμψης, Νίκος Παπαθανάσης, θα παρουσιάσει τον σχεδιασμό μέχρι και τη λήξη του προγράμματος μετά και την κατάθεση του νέου αιτήματος εκταμίευσης συνολικού ύψους 2,6 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, από τα 2,6 διαθέσιμα δισ. ευρώ, τα 1,4 δισ. ευρώ αφορούν το όγδοο αίτημα επιχορηγήσεων, ενώ τα υπόλοιπα 1,2 δισ. ευρώ προέρχονται από το έβδομο αίτημα του δανειακού σκέλους.

Προκειμένου να κατατεθεί το τελικό αίτημα πληρωμής ύψους 4,8 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο, προβλέπεται ότι έως τις 31 Αυγούστου πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλα τα ορόσημα και οι μεταρρυθμίσεις του προγράμματος, με την επιτυχή ολοκλήρωση 134 διαφορετικών δεσμεύσεων και έργων.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες κατά τις οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν ορισμένες διαδικασίες.

Αναλυτικά:

Στις 29 Μαΐου ολοκληρώνεται η διαδικασία συμβασιοποίησης των επιχειρηματικών δανείων του Ταμείου

Στις 31 Μαΐου λήγουν οι προθεσμίες για ένταξη στα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ» και «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου».

Η τελική προθεσμία υλοποίησης όλων των δράσεων τοποθετείται στο τέλος Αυγούστου

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου αναμένεται να υποβληθούν τα τελευταία αιτήματα πληρωμής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να ολοκληρώσει τη διαδικασία χωρίς απώλειες πόρων ή πρόσθετες δημοσιονομικές επιβαρύνσεις που μπορεί να προκύψουν από πρόστιμα εξαιτίας καθυστερλησεων ή αστοχιών.

Το εγγύς μέλλον χωρίς το Ταμείο

Μετά την πανδημία σημαντικό μέρος της ανάπτυξης στηρίχθηκε στους ευρωπαϊκούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και πλέον το μεγάλο ζητούμενο είναι η διατήρηση της επενδυτικής δραστηριότητας και της χρηματοδότησης της αγοράς μετά τη λήξη του προγράμματος.

Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση σχεδιάζει ένα νέο μοντέλο ενίσχυσης της οικονομίας, με βασικά εργαλεία:

Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 συνολικού προϋπολογισμού 16,6 δισ. ευρώ

Το νέο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο

Το επόμενο ΕΣΠΑ της περιόδου 2028-2034.

Παράλληλα, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αναλαμβάνει αυξημένο ρόλο, καθώς μεταφέρονται σε αυτήν 2 δισ. ευρώ από το δανειακό σκέλος του Ταμείου για τη στήριξη πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ελλάδα και η Γαλλία φαίνεται να βλέπουν θετικά το ενδεχόμενο της δημιουργίας ενός μόνιμου Ταμείου Ανάπτυξης για τη χρηματοδότηση στρατηγικών ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων, ωστόσο χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά και κυρίως η Γερμανία απορρίπτουν το σενάριο μονιμοποίησης κοινού δανεισμού.