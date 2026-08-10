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Μακρο-οικονομία

Παπαθανάσης: 1,7 εκατ. ευρώ για μέτρα πυροπροστασίας σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και σχολεία σε Κοζάνη και Εορδαία

Θωρακίζονται έναντι κινδύνου πυρκαγιάς 68 κτήρια
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης
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Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εκδόθηκαν δύο προσκλήσεις για την εφαρμογή μέτρων πυροπροστασίας σε βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Κοζάνης και σε σχολικές μονάδες του Δήμου Εορδαίας, με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025.

Οι πράξεις περιλαμβάνουν στοχευμένες παρεμβάσεις πυροπροστασίας σε 10 κτήρια παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Κοζάνης, προϋπολογισμού 336.475,25 ευρώ και σε 58 σχολικά κτήρια του Δήμου Εορδαίας, προϋπολογισμού 1.362.000,00 ευρώ με σκοπό τη θωράκισή τους έναντι κινδύνου πυρκαγιάς και τη συμμόρφωσή τους με τις σύγχρονες προδιαγραφές πυρασφάλειας.

Ειδικότερα, οι προτεινόμενες δράσεις διακρίνονται σε μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας (ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες) και περιλαμβάνουν ενδεικτικά πυρανίχνευση και χειροκίνητο συναγερμό, φορητά πυροσβεστικά μέσα, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, φωτισμό ασφαλείας και όπου απαιτείται, μόνιμο πυροσβεστικό δίκτυο και σε μέτρα παθητικής πυροπροστασίας (οικοδομικές εργασίες) με την τοποθέτηση πυράντοχων θυρών και διαχωρισμάτων για τη διαμόρφωση πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μόνο μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΠΑ 2021-2025.

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Μακρο-οικονομία
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