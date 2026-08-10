Η Ευρωζώνη έτοιμη για ισχυρότερη ανάπτυξη μετά το θετικό δεύτερο τρίμηνο

Η οικονομία της Ευρωζώνης αναμένεται να κινηθεί με υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης το 2026, καθώς αποδεικνύεται πιο ανθεκτική στις πιέσεις που έχουν προκληθεί από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τις αυξημένες τιμές ενέργειας και τις αναταράξεις στις ευρωπαϊκές οικονομίες.

Σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg μεταξύ αναλυτών, η οικονομία των 21 χωρών της Ευρωζώνης αναμένεται πλέον να αναπτυχθεί κατά 0,8% το 2026, έναντι 0,5% που προέβλεπαν οι αναλυτές τον Ιούλιο.

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Η ανοδική αναθεώρηση οφείλεται κυρίως στην καλύτερη του αναμενομένου επίδοση κατά το δεύτερο τρίμηνο. Το ΑΕΠ της Ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 0,4% στο διάστημα Απριλίου – Ιουνίου, επίδοση διπλάσια από εκείνη που ανέμεναν οι οικονομολόγοι.

Για το τρίτο τρίμηνο, οι αναλυτές διατηρούν την πρόβλεψη για ανάπτυξη 0,2%, ενώ στη συνέχεια αναμένουν σταδιακή ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας.

Η ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας αποκτά μεγαλύτερη σημασία καθώς τους τελευταίους μήνες βρέθηκε αντιμέτωπη με μια σειρά από προκλήσεις. Οι υψηλότερες τιμές ενέργειας, οι περικοπές θέσεων εργασίας και κόστους στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, οι πυρκαγιές και τα προβλήματα στις μεταφορές λόγω των χαμηλών επιπέδων νερού σε σημαντικούς ευρωπαϊκούς ποταμούς έχουν επιβαρύνει το οικονομικό περιβάλλον.

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Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Οι προοπτικές για την ευρωπαϊκή οικονομία εμφανίζονται βελτιωμένες και λόγω των προσπαθειών για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Μια ομαλότερη λειτουργία της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού θα μπορούσε να περιορίσει τις πιέσεις στις διεθνείς ενεργειακές αγορές και να μειώσει το κόστος για επιχειρήσεις και καταναλωτές στην Ευρώπη.

Η εξέλιξη είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις ευρωπαϊκές οικονομίες, οι οποίες παραμένουν ευάλωτες στις διακυμάνσεις των τιμών ενέργειας και στις διαταραχές των διεθνών εμπορικών ροών.

Παράλληλα, οι προσδοκίες ενισχύονται από τις προσπάθειες της Γερμανίας να δώσει νέα ώθηση στην ανάπτυξη της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης.

Καλύτερες προβλέψεις για τη Γερμανία

Η γερμανική οικονομία βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο των νέων εκτιμήσεων. Σύμφωνα με ξεχωριστή έρευνα του Bloomberg, η ανάπτυξη στη Γερμανία αναμένεται να επιταχυνθεί στα επόμενα χρόνια, καθώς οι αυξημένες δημόσιες δαπάνες για την άμυνα αναμένεται να ενισχύσουν τη συνολική οικονομική δραστηριότητα.

Για το 2026, οι αναλυτές προβλέπουν πλέον ανάπτυξη 0,8%, έναντι 0,6% που ήταν η εκτίμηση μόλις έναν μήνα νωρίτερα. Και σε αυτή την περίπτωση, η αναθεώρηση συνδέεται με την καλύτερη από την αναμενόμενη επίδοση της οικονομίας κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Σε ορίζοντα διετίας, η ανάπτυξη της γερμανικής οικονομίας εκτιμάται ότι θα μπορούσε να φτάσει το 1,2% το 2028.

Σημαντικό ρόλο στις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προοπτικές αναμένεται να διαδραματίσει και το πακέτο μεταρρυθμίσεων που έχει συμφωνήσει η κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς. Οι αλλαγές εκτιμάται ότι μπορούν να ενισχύσουν την παραγωγικότητα και τις δυνατότητες ανάπτυξης της γερμανικής οικονομίας.

Οι κίνδυνοι παραμένουν για τις επιχειρήσεις

Παρά τη βελτίωση των προβλέψεων, οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις.

Η χαμηλή στάθμη των υδάτων στον Ρήνο και τον Δούναβη προκαλεί προβλήματα στις μεταφορές και επηρεάζει την εφοδιαστική αλυσίδα, με εταιρείες να προειδοποιούν για σημαντικές επιπτώσεις στα κέρδη τους.

Έτσι, παρά την καλύτερη επίδοση της Ευρωζώνης στο δεύτερο τρίμηνο και την ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεων για το 2026, το οικονομικό περιβάλλον παραμένει ευάλωτο στις γεωπολιτικές εξελίξεις, στις τιμές ενέργειας και στις διαταραχές του εμπορίου.

Η μέχρι τώρα ανθεκτικότητα, πάντως, οδηγεί τους αναλυτές σε πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας, με την Ευρωζώνη να εισέρχεται στο δεύτερο μισό του έτους με ισχυρότερη δυναμική από αυτή που αναμενόταν πριν από λίγους μήνες.