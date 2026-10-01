Θεοδωρικάκος: Η Ευρώπη δεν μπορεί να σφυρίζει αδιάφορα στο κόστος ενέργειας – Κίνδυνος για αύξηση τιμών με πρόσχημα τα καύσιμα

Στη μείωση των τιμών στο σούπερ μάρκετ αλλά και στα νέα μέτρα που αφορούν τους servicers και τα funds, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Απαντώντας σε ερώτηση για την πορεία της Εθνικής Πρωτοβουλίας μείωσης των τιμών, ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι μετά την κατάργηση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους – ένα σκληρό μέτρο που εφάρμοσε μόνο η Ελλάδα και μπήκαν μεγάλα πρόστιμα που έχουν εισπραχθεί στο σύνολό τους – ζητήθηκε από την επιχειρηματικότητα να κρατηθούν οι τιμές σταθερές το καλοκαίρι.

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Αυτό, όπως είπε, τηρήθηκε και αποτυπώθηκε στον πληθωρισμό τροφίμων (-2,3 τον Ιούλιο και σχεδόν μηδενικός τον Αύγουστο). «Θα δούμε τον Σεπτέμβριο, αλλά η εικόνα που έχω, είναι ότι τηρήθηκε η Πρωτοβουλία με ελάχιστες εξαιρέσεις. Η μείωση στο μηνιάτικο σούπερ μάρκετ είναι περίπου 40 ευρώ, εμείς θα πιέσουμε το μέτρο να διατηρηθεί, διότι η Πρωτοβουλία διαρκεί συνολικά για τέσσερις μήνες», δήλωσε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Η αύξηση στις τιμές

Ο υπουργός Ανάπτυξης έκανε ειδική αναφορά και στο μέτρο που αφορά στους servicers και τα funds, καθώς, όπως είπε, πολύς κόσμος δοκιμάζεται με τα σπίτια και τις υποχρεώσεις που έχει. «Αλλάζουμε το πλαίσιο και το θεωρώ πάρα πολύ κρίσιμο. Ιδίως το μέτρο που κατεβάζει την προκαταβολή στο 15% από 40% που ήταν απαγορευτικό για πολλούς» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Για το αν υπάρχει κίνδυνος για αυξήσεις στις τιμές, απάντησε πως υπάρχει εξαιτίας των καυσίμων, αλλά «το παρακολουθούμε, είμαστε διαρκώς από πάνω. Σε ένα βαθμό η αύξηση στα καύσιμα μετακυλίεται στα προϊόντα, όμως υπάρχουν και κάποιοι που με πρόσχημα αυτό θα προσπαθήσουν να κάνουν αυξήσεις που δεν δικαιολογούνται. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρξουν αυξήσεις, αλλά είμαστε από πάνω. Η Ανεξάρτητη Αρχή που έχει την αρμοδιότητα, παρακολουθεί την κατάσταση και θα κάνει παρεμβάσεις. Είμαστε σε διαρκή συνεργασία με την διοικήτρια της Αρχής, την κα Τσαγγάρη. Όλοι νοιαζόμαστε για την πορεία των νοικοκυριών μας, διότι υπάρχουν άνθρωποι που δυσκολεύονται και πρέπει να τους στηρίξουμε».

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Οι 120 δόσεις

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και στα μέτρα που ανακοίνωσε την Τετάρτη (30.09.2026) ο πρωθυπουργός και συγκεκριμένα αυτό για τις 120 δόσεις, υπογραμμίζοντας πως «πάντα μέσα στην κοινωνία και την αγορά κάθε επαγγελματίας ζητάει διαρκώς το καλύτερο. Το μέτρο αυτό είναι σοβαρό και θετικό, διότι διευκολύνει πάρα πολύ την αγορά και όσους θέλουν να είναι συνεπείς, αλλά λόγω των πιέσεων που αντιμετωπίζει ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας εξαιτίας των συνεπειών από τους δύο πολέμους που είναι σε εξέλιξη, δυσκολεύονται αρκετά».

Επισήμανε ακόμα πως τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι θετικά και χρήσιμα, όμως όλοι αντιλαμβάνονται ότι οι πολίτες αισθάνονται πίεση λόγω των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. «Τα 2,20 ευρώ το λίτρο στο diesel και στην αμόλυβδη ασφαλώς δυσκολεύει πολύ τους ανθρώπους, γι’ αυτό και ρίξαμε μεγάλο βάρος στο diesel, διότι είναι το καύσιμο για τη μεταφορά των προϊόντων και μετακυλίονται οι αυξήσεις σε όλα τα προϊόντα», τόνισε και συνέχισε: «Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και αναλόγως θα αποφασίσουμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε στην πορεία».

Η δημοσιονομική ευελιξία

Την ίδια στιγμή, με την επιστολή του ο πρωθυπουργός είπε στους Ευρωπαίους ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, σημείωσε στη συνέχεια ο κ. Θεοδωρικάκος. «Έχουν χτυπήσει καμπάνες στη Γερμανία με μια τεράστια άνοδο της ακροδεξιάς. Η Γερμανία ανακοίνωσε 2,5 δισ. μέτρα αν και έχει δεκαπλάσια οικονομία από τη δική μας, ενώ εμείς έχουμε ανακοινώσει μέτρα 2,2 δισ. ευρώ. Δεν είμαστε ποτέ ικανοποιημένοι και θα θέλουμε ακόμα καλύτερα και περισσότερο, διότι ο δικός μας πήχης είναι οι ανάγκες της κοινωνίας. Παράλληλα όμως, δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε κάποια όρια και δεν πρέπει να χαλάσουμε ό,τι έχουμε πετύχει όλα αυτά τα χρόνια».

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε στη συνέχεια πως οι οικονομίες παγκοσμίως δοκιμάζονται και «η Ελλάδα έχει πετύχει χάρη στις τεράστιες προσπάθειες του ελληνικού λαού, αλλά και της κυβέρνησης, να δανείζεται φθηνότερα από μεγάλες δυνάμεις όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Μ. Βρετανία, η Ιταλία και η Γαλλία. Αυτό σημαίνει φθηνότερο χρήμα για τις επιχειρήσεις, ενώ αυξάνει τις θέσεις εργασίας και τους μισθούς».

Παράλληλα, τόνισε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να σφυρίζει αδιάφορα και η πρόταση του πρωθυπουργού στην Ε.Ε., ώστε να επιτρέψει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, προκειμένου να βοηθήσει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν το αυξανόμενο κόστος ενέργειας, θα πρέπει να γίνει αποδεκτή.