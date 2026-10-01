Παπασταύρου: Στην ενέργεια ο 2ος πυλώνας της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας – Γαλλίας μετά την άμυνα

Τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τη διεθνή ενεργειακή κρίση, τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, τις ελληνικές πρωτοβουλίες στις Βρυξέλλες, καθώς και τις ελληνογαλλικές σχέσεις, ανέλυσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σε fireside chat που είχε με τον νέο Πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα, Nicolas Kassianides, στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση στην Ελλάδα στο πλαίσιο του 2ου Ελληνογαλλικού Ενεργειακού Forum «Powering the Future -Advancing Integrated Energy Ecosystems».

Ο Σταύρος Παπασταύρου μίλησε για την ενεργειακή καταιγίδα και την σημασία της ελληνογαλλικής συνεργασίας ξεκινώντας την τοποθέτησή του αναφερόμενος στη συμβολή της Γαλλίας στην ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας, υπενθυμίζοντας ότι, πέρα από την ιστορικά γνωστή συμβολή του Γάλλου Προέδρου Βαλερί Ζισκάρ ντ’ Εσταίν στην ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ιδιαίτερη σημασία είχε και η στάση της Γαλλίας κατά την κρίσιμη περίοδο του 2015.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ενεργειακή καταιγίδα

Ως προς την ενέργεια, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι «Βρισκόμαστε ήδη μέσα σε μία ενεργειακή καταιγίδα», επισημαίνοντας ότι πολλές φορές η Ευρώπη λαμβάνει μέτρα ως αποτέλεσμα της κρίσης: «Έχει την τάση αρχικά ενός ‘ελάχιστου κοινού παρονομαστή’, πριν να υποχρεωθεί από την κρίση να λάβει ουσιαστικά μέτρα. Στην περίοδο αυτή που ζούμε η Ευρώπη πρέπει να αφυπνιστεί. Πρέπει να δράσει».

Ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι αν η ΕΕ δεν είναι τολμηρή, δεν πάρει μέτρα άμεσα, ουσιαστικά κινδυνεύει η κοινωνική της συνοχή και ανταγωνιστικότητά της. «Άρα θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να προβούμε σε κοινές ενέργειες… Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Υπάρχουν 27 διαφορετικές αγορές, με μια χαλαρή μορφή συνεργασίας. Υπάρχει η Task Force, η οποία έγινε κατόπιν πίεσης του Έλληνα Πρωθυπουργού. Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός έστειλε χθες μια επιστολή στην Κομισιόν, ζητώντας να εξαιρεθούν προσωρινά από τους αυστηρούς δημοσιονομικούς υπολογισμούς τα μέτρα στήριξης που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις, μέχρι ένα συγκεκριμένο όριο», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

Ο κ. Παπασταύρου τόνισε επίσης: «Χτίζουμε συμμαχίες γιατί είναι μια πανευρωπαϊκή πρόκληση αυτή. Σε πάρα πολλές χώρες οι πολίτες δοκιμάζονται. Η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας είναι σε μεγάλο κίνδυνο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφερόμενος στις ελληνογαλλικές σχέσεις, ο ΥΠΕΝ τόνισε ότι η «ενέργεια είναι ο δεύτερος πυλώνας της στρατηγικής σχέσης που έχει η χώρα μας με τη Γαλλία, μετά τη στρατιωτική συνεργασία. Είναι μια συνολική, ολιστική συνεργασία η οποία ξεκινάει από τη θάλασσα από τις διασυνδέσεις, από τις ΑΠΕ από την αποθήκευση».

Οι κοινές προτεραιότητες

«Το ενδιαφέρον της Γαλλίας στην Ανατολική Μεσόγειο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έχουμε, κοινές κατευθύνσεις, κοινές προτεραιότητες και στρατηγικές και αυτό μας επιτρέπει να έχουμε μία συνεργασία σε ένα πολύ μεγάλο εύρος. Όσον αφορά τις διασυνδέσεις είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε δύο πολύ μεγάλες γαλλικές εταιρείες, την Nexans και την Meridiam που συνεργάζονται με τον ΑΔΜΗΕ», ανέφερε ο κ. Παπασταύρου, αναδεικνύοντας τη σημασία των ηλεκτρικών διασυνδέσεων: «Η Ελλάδα επενδύει στις διασυνδέσεις μεταξύ νησιών και ηπειρωτικής χώρας, όπως σε Κρήτη, Ιόνιο, Βόρειο Αιγαίο, Δωδεκάνησα. Και η σύμπραξή μας με τη Γαλλία στο έργο GSI – την ηλεκτρική διασύνδεση με Κύπρο και Ισραήλ – αντανακλά τη δυναμική που έχει η ελληνογαλλική συνεργασία και σε αυτόν τον τομέα», πρόσθεσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός στην ανάγκη ανάπτυξης της αποθήκευσης ενέργειας, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έναν τομέα στον οποίο υπάρχει σημαντικό περιθώριο περαιτέρω ανάπτυξης και συνεργασίας με τη Γαλλία.

Τέλος, αναφέρθηκε στη συμφωνία που υπεγράφη τον Απρίλιο μεταξύ του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ελληνογαλλικής συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα και τη δυνατότητα αξιοποίησης της γαλλικής εμπειρίας.