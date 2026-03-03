Παραγωγή Φωτοβολταϊκών: Αγώνας δρόμου για έργα 700 MW του Ταμείου Ανάκαμψης, έως 30.6.2026

Σε μία περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας για τους φωτοβολταϊκούς παραγωγούς, με εκτιμώμενη αύξηση των περικοπών κατά +75% και απώλεια εσόδων άνω του 40%, πραγματοποιήθηκε η ετήσια εκδήλωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φωτοβολταϊκών Παραγωγών (ΠΟΣΠΗΕΦ).

Το 2026 αποτελεί έτος – ορόσημο για την αποθήκευση πράσινης ενέργειας. Στις επόμενες εβδομάδες τα πρώτα έργα αποθήκευσης θα τεθούν σε λειτουργία, ενώ καταβάλλεται προσπάθεια να ολοκληρωθούν έως τις 30.6.2026 όλα τα έργα συνολικής ισχύος 700 MW που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αυξάνοντας τα έσοδα από τα φωτοβολταϊκά», τόνισε η Γενική Γραμματέας Ενέργειας, Δέσποινα Παληαρούτα.

Το ΥΠΕΝ διαβάζει διαφορετικά την αγορά, εκτιμώντας ότι με τις νέες μονάδες αποθήκευσης που θα εγκατασταθούν, οι περικοπές θα μειωθούν.

Η Δέσποινα Παληαρούτα, που γνωρίζει ότι το μείζον πρόβλημα των φωτοβολταϊκών παραγωγών, αφορά στις μεγάλες περικοπές στην παραγωγική λειτουργία των φωτοβολταϊκών πάρκων, διαβεβαίωσε ότι θα υποστηριχθεί η εγκατάσταση και άλλων σταθμών αποθήκευσης, λέγοντας πως «για όσα έργα είναι ώριμα, είμαστε εδώ, μετά τον Ιούνιο (σ.σ.ολοκλήρωση έργων στο πλαίσιο του RRF) να συζητήσουμε πως θα προχωρήσουν και από πού θα χρηματοδοτηθούν».

Τα καυτά ζητήματα για τους παραγωγούς

Όμως οι φωτοβολταϊκοί παραγωγοί, όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΗΕΦ, Γιάννης Παναγής, βρίσκονται αντιμέτωποι με όλο και μεγαλύτερες περικοπές άρα και απώλεια εσόδων, καθώς ως και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε 1 kw στην αποθήκευση ενέργειας, όταν ασταμάτητα συνεχίζουν να συνδέονται στο σύστημα φωτοβολταϊκοί σταθμοί – 1,9 GW το 2025- και η χώρα έχει ήδη ξεπεράσει κατά πολύ τους στόχους του ΕΣΕΚ για το 2030, δηλαδή το στόχο για 27 GW, έχοντας υλοποιημένα και αδειοδοτημένα 36,5 GW.

Mε την ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια να μην αυξάνεται στη χώρα, τις περικοπές στη λειτουργία των Φ/Β σταθμών να έχουν διπλασιαστεί, στα 1.867 GWh το 2025, δείχνοντας ότι θα ξεπεράσουν τις 3.350 GWh το 2026, οι παραγωγοί θα έχουν απώλειες εσόδων άνω του 40%, με πολλούς μικρούς επενδυτές να τρέπονται σε άτακτη φυγή και να αναγκάζονται να πουλήσουν τα πάρκα τους σε μεγάλους παίκτες της αγοράς, που έχουν καθετοποιημένους ομίλους. Έτσι μία επένδυση που φάνταζε όνειρο, μετατράπηκε σε εφιάλτη. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι τα τελευταία 2 έτη πάνω από 2.200 επενδύσεις άλλαξαν χέρια.

Τρία είναι τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τους επενδυτές στην αγορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ειδικότερα, τους μικρομεσαίους φωτοβολταϊκούς παραγωγούς:

Η αποθήκευση ενέργειας σαν εργαλείο μείωσης των περικοπών

H ευελιξία του ηλεκτρικού δικτύου για την καλύτερη διαχείριση της μεταβλητότητας της παραγόμενης ενέργειας άρα και της χωρητικότητας

και, η εξασφάλιση χρηματοδότησης καθώς οι Τράπεζες, δίχως κρατικές εγγυήσεις πολύ δύσκολα δανειοδοτούν επενδύσεις με πολλούς αστάθμητους παράγοντες, άρα και υψηλού ρίσκου.

Οι ενέργειες του ΥΠΕΝ

Για τα παραπάνω η Γενική Γραμματέας του ΥΠΕΝ, που συμμετείχε με διαδικτυακή σύνδεση στην εκδήλωση, δεν έδωσε απαντήσεις, αλλά αναφέρθηκε στα βήματα που έχουν γίνει για την ανάπτυξη της αποθήκευσης, υποστηρίζοντας ότι η προβληματική κατάσταση, με τις μεγάλες περικοπές, θα βελτιωθεί καθώς αφ’ ενός θα μειωθούν και, αφ’ ετέρου θα γίνει εξορθολογισμός της κατανομής τους. Έτσι, όπως είπε:

Ο ΔΑΠΕΕΠ υπέγραψε τις πρώτες συμβάσεις χορήγησης λειτουργικής ενίσχυσης στους επιλεγέντες σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και ακολουθούν και οι υπόλοιπες συμβάσεις.

Ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενοι κανονισμοί και είναι σε δημόσια διαβούλευση οι τεχνικές αποφάσεις από τον ΑΔΜΗΕ και το ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας, για τη συμμετοχή των σταθμών αποθήκευσης στην αγορά.

Ψηφίζεται στο επόμενο διάστημα, νομοθετική διάταξη, για την εκπροσώπηση των σταθμών αποθήκευσης από τους ΦΟ.ΣΕ.

Αξιολόγηση, από την επόμενη εβδομάδα, των αιτήσεων για μπαταρίες/σταθμούς αποθήκευσης, που δεν δικαιούνται λειτουργικής ενίσχυση.

Υποβολή αιτήσεων στους διαχειριστές για προσθήκη μπαταριών σε υφιστάμενα φωτοβολταϊκά χωρίς να τίθεται συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία, ούτε ορισμένη συνολική ισχύς.

Η Δέσποινα Παληαρούτα αναφέρθηκε στην έκδοση Υ.Α. για το πρόγραμμα ‘Απόλλων’ για τα ευάλωτα νοικοκυριά και τους διαγωνισμούς που έχει προκηρύξει η ΡΑΑΕΥ, που αφορούν και φωτοβολταϊκούς σταθμούς 200 ΜW με μπαταρία.

Η Γενική Γραμματέας Ενέργειας αναγνώρισε τη μεγάλη πίεση που δέχονται οι φωτοβολταϊκοί παραγωγοί σε περίοδο μεγάλων μεταβολών, αλλά τόνισε την ανάπτυξη της αγοράς, την πραγματοποίηση εξαγωγών ενέργειας από το 2024, η οποία σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στα φωτοβολταϊκά πάρκα που συμμετέχουν με 11GW στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας ή με ποσοστό 65% της παραγόμενης πράσινης ενέργειας, που πλέον εξασφαλίζει το 55% της ελληνικής ηλεκτροπαραγωγής.