Πάτησε «φρένο» ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο – Στα ύψη όμως οι τιμές ενοικίων και τροφίμων, με νέο «άλμα» για το μοσχάρι

Μικρή υποχώρηση του πληθωρισμού στις τιμές καταναλωτή δείχνουν τα στοιχεία Ιανουαρίου της ΕΛΣΤΑΤ που ανακοινώθηκαν σήμερα (12.02.2026), αλλά η καθημερινότητα εξακολουθεί να πιέζεται από ακριβότερα τρόφιμα, ενοίκια και υπηρεσίες.

Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,5% τον Ιανουάριο 2026, από 2,7% τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2025, το γενικό επίπεδο τιμών υποχώρησε κατά 0,8%, εξέλιξη που συνδέεται κυρίως με τις χειμερινές εκπτώσεις στην ένδυση και υπόδηση.

Η εικόνα, όμως, δεν είναι ομοιόμορφη. Σε ετήσια βάση, τα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά αυξήθηκαν κατά 4,5%, με έντονες ανατιμήσεις σε βασικές κατηγορίες. Ενδεικτικά, το μοσχάρι καταγράφει άνοδο 25,4%, ο καφές 17,7%, οι σοκολάτες 20,3% και τα φρούτα 11,8%. Παράλληλα, η εστίαση συνεχίζει να ανεβαίνει, καθώς οι τιμές σε εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία και ταχυφαγεία είναι υψηλότερες κατά 7,5% σε σύγκριση με πέρσι.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και το κόστος στέγασης. Τα ενοίκια κατοικιών εμφανίζονται αυξημένα κατά 8,7% σε ετήσια βάση, ενώ ανοδικά κινούνται και υπηρεσίες που συνδέονται με το σπίτι, όπως επισκευές και συντήρηση. Αντίβαρο δίνουν ορισμένες ενεργειακές κατηγορίες, με το φυσικό αέριο να υποχωρεί κατά 25,8% και το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 9,5%, ενώ μειωμένα εμφανίζονται και τα καύσιμα και λιπαντικά κατά 5,4%.

Σε μηνιαία βάση, τον Ιανουάριο οι τιμές στα τρόφιμα αυξήθηκαν κατά 1,8% σε σχέση με τον Δεκέμβριο, την ώρα που στην ένδυση και υπόδηση καταγράφηκε πτώση 18,1% λόγω εκπτώσεων. Μεταφορές και ενέργεια έδωσαν επίσης ανάσες, αλλά η συνολική εικόνα δείχνει ότι η ακρίβεια παραμένει «κολλημένη» σε πολλές καθημερινές δαπάνες.