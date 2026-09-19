Γιατί η τιμή της βενζίνης θα ανέβει περισσότερο από του ντίζελ στο εξής

Σε ανατροπή οδηγείται σταδιακά η αγορά των καυσίμων, λόγω της έμφασης που δίνουν τα διϋλιστήρια ανά την υφήλιο στο ντίζελ εις βάρος της βενζίνης.

Αρχικά να επισημάνουμε ότι όλους τους προηγούμενους μήνες η κατάσταση υπήρξε πιο πιεσμένη στην περίπτωση του ντίζελ. Το γεγονός αυτό έστειλε στη «στρατόσφαιρα» τα περιθώρια κέρδους στη δική του περίπτωση και οδήγησε τα απανταχού διϋλιστήρια να του δώσουν άμεση προτεραιότητα έναντι της βενζίνης και των υπολοίπων πετρελαϊκών προϊόντων.

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Σχετική έκθεση δημοσίευσε αυτή την εβδομάδα η Goldman Sachs, όπου τονίζει πως οι τιμές του ντίζελ έχουν αυξηθεί ραγδαία και περιλαμβάνουν ήδη ένα πολύ υψηλό premium που σχετίζεται με τον κίνδυνο περαιτέρω διαταραχής στον εφοδιασμό.

Ενδεικτικά, η διαφορά ανάμεσα στα δύο καύσιμα σε επίπεδο βαρελιού ήταν μόλις 3 δολάρια ένα χρόνο πριν, ενώ πλέον έχει ξεπεράσει τα 60 δολάρια.

Τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα για το φετινό έτος σήμαναν ήδη συναγερμό: Η παγκόσμια παραγωγή βενζίνης υποχώρησε σχεδόν 2% στις οικονομίες του ΟΟΣΑ, ενώ οι εξαγωγές της μειώθηκαν κατά 24% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τις αντίστοιχες μειώσεις στο ντίζελ και το αργό πετρέλαιο.

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Και στα δύο καύσιμα τα αποθέματα ήταν χαμηλά σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη κατά τους πρώτους μήνες της κρίσης, όμως τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρείται μια βελτίωση στο ντίζελ και επιδείνωση στη βενζίνη.

Έτσι, φτάνουμε στο σήμερα όπου η αγορά της βενζίνης δείχνει σημάδια ότι «σφίγγει» ταχύτατα λόγω της προτίμησης των διϋλιστηρίων. Υπάρχει, έτσι, ένα μεγάλο περιθώριο ανόδου της τιμής της εφόσον δεν ομαλοποιηθεί η γεωπολιτική κατάσταση.

Η Goldman παρατηρεί ότι η προθεσμιακή τιμή της βενζίνης για τον Ιούνιο του 2027 έχει ανέβει μέχρι στιγμής «μόλις» κατά 37%, έναντι 64% στην περίπτωση του ντίζελ.

Η τράπεζα στέκεται επίσης και σε μια ποιοτική διαφορά ανάμεσα στα δύο καύσιμα: Το ντίζελ χαρακτηρίζεται από μια εποχικότητα και σήμερα μπαίνουμε στην περίοδο της μέγιστης κατανάλωσής του. Από την άλλη, η βενζίνη έχει ένα πιο σταθερό προφίλ κατά τη διάρκεια του έτους και η δική της ζήτηση θεωρείται πιο ανελαστική.

Σαφές μήνυμα στέλνει παράλληλα η Goldman για την Ευρώπη, στην περίπτωση που οι ΗΠΑ αποφασίσουν να περιορίσουν ή να απαγορεύσουν τις εξαγωγές καυσίμων. Να θυμίσουμε ότι πρόσφατα ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία δήλωσε ότι είναι ανοικτός σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών το Νοέμβριο. Κατ’ επέκταση, είναι ένα σενάριο που δεν μπορεί να αποκλειστεί.

«Ο όποιος υποθετικός περιορισμός των εξαγωγών πετρελαϊκών προϊόντων από τις ΗΠΑ πιθανότατα θα ενισχύσει τις τιμές στην Ευρώπη», αναφέρει η έκθεση και προσθέτει ότι η τιμή της βενζίνης στην ήπειρό μας προβλέπεται να αυξηθεί περισσότερο από ότι στην Αμερική.

Όλα τα παραπάνω εμπεριέχουν, όπως είναι φυσικό, έντονο βαθμό αβεβαιότητας. Μια άλλη μεγάλη τράπεζα της Wall Street, η JPMorgan, περιέγραψε με λίγα λόγια την κατάσταση: «Για πρώτη φορά από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν, δεν έχουμε κάποιο σενάριο βάσης. Απλά δεν ξέρουμε πως να μοντελοποιήσουμε την κατάληξη της κρίσης».