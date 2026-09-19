ΥπΑΑΤ – ΑΑΔΕ: Πρόγραμμα για γεωργικές συμβουλές σε αγρότες και δασοκόμους

Υπεγράφη η κοινή απόφαση για την παροχή γεωργικών συμβούλων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, παρέχοντας οφέλη σε επαγγελματίες αγρότες και γεωργούς.

Ειδικότερα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, και ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, υπέγραψαν την κοινή απόφαση με την οποία καθορίζεται το πλαίσιο εφαρμογής της Δράσης «Παροχή Συμβουλών» σε αγρότες και γεωργούς.

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Η εν λόγω απόφαση εντάσσεται στη Παρέμβαση Π3-78.2 «Συμβουλευτικές υπηρεσίες γεωργών και δασοκόμων και λοιπών ενδιαφερόμενων ομάδων (stakeholders) καθώς και κατάρτισης Γεωργικών και Δασοκομικών Συμβούλων» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ελλάδας 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ).

Με την Απόφαση υπ’ αριθ. 231085/9.9.2026 (Β΄5613/17.9.2026) ολοκληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο του προγράμματος και ανοίγει ο δρόμος για την έκδοση της πρόσκλησης.

Μέσω της πρόσκλησης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 53 εκατ. ευρώ, θα χρηματοδοτηθούν Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε γεωργούς. Η στήριξη καλύπτει το 100% του κόστους της συμβουλής, οπότε δίνεται η δυνατότητα στους γεωργούς να λαμβάνουν υπηρεσίες χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

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Ποιοι ωφελούνται

Ωφελούμενοι θα είναι οι επαγγελματίες αγρότες και οι νέοι γεωργοί προκειμένου να βελτιώσουν την αειφόρο διαχείριση και τη συνολική απόδοση της εκμετάλλευσής τους και να υποστηριχθούν ώστε να λαμβάνουν τις ορθές αποφάσεις για τη συνολική τεχνική – οικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση της εκμετάλλευσής τους.

Στην Κοινή Απόφαση προβλέπονται:

Η απλοποίηση των ελέγχων κατά τη διαδικασία ένταξης , σε σχέση με το αντίστοιχο υπο-Μέτρο 2.1 του ΠΑΑ 2014-2022, δεδομένου ότι σημαντικό μέρος των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών ελέγχεται πλέον κατά τη διαδικασία πιστοποίησης των Φορέων και των Γεωργικών Συμβούλων τους από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ σύμφωνα με το εθνικό πλαίσιο για τις Γεωργικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες.

, σε σχέση με το αντίστοιχο υπο-Μέτρο 2.1 του ΠΑΑ 2014-2022, δεδομένου ότι σημαντικό μέρος των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών ελέγχεται πλέον κατά τη διαδικασία πιστοποίησης των Φορέων και των Γεωργικών Συμβούλων τους από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ σύμφωνα με το εθνικό πλαίσιο για τις Γεωργικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες. Πολλά επιλέξιμα είδη συμβουλών , που μπορούν να καλύψουν πληρέστερα τις ανάγκες των γεωργών . Αναφέρονται, ενδεικτικά, οι συμβουλές για τις ψηφιακές τεχνολογίες στη γεωργία, προς κτηνοτρόφους για την καλή μεταχείριση των ζώων και τις μεταδοτικές νόσους αυτών, οι εξειδικευμένες υπηρεσίες προς νέους και νεοεισερχόμενους γεωργούς και συμβουλές για την τήρηση της «αιρεσιμότητας».

, . Αναφέρονται, ενδεικτικά, οι συμβουλές για τις ψηφιακές τεχνολογίες στη γεωργία, προς κτηνοτρόφους για την καλή μεταχείριση των ζώων και τις μεταδοτικές νόσους αυτών, οι εξειδικευμένες υπηρεσίες προς νέους και νεοεισερχόμενους γεωργούς και συμβουλές για την τήρηση της «αιρεσιμότητας». Η απλούστευση των αρχών κριτηρίων επιλογής, με έμφαση στους ωφελούμενους προτεραιότητας (π.χ. νέοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι) και στις ικανότητες του υποψήφιου Φορέα.

Δικαιούχοι μπορούν να κριθούν Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών που έχουν πιστοποιηθεί και εγγραφεί στο αντίστοιχο Μητρώο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης στήριξης.

Η Δράση Π3-78.2-1 του ΣΣ ΚΑΠ εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και από το Ελληνικό Δημόσιο (Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – Α.Π.Δ.Ε.).