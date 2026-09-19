Στεγαστικά δάνεια: Νέος «κουμπαράς» πέρα από το Ταμείο Ανάκαμψης – Τι αλλάζει στη χρηματοδότηση, πώς ωφελούνται οι δανειολήπτες

Περισσότερες επιλογές για τη χρηματοδότηση των στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας ανοίγει η νέα ρύθμιση που ψηφίστηκε στη Βουλή, καθώς τα σχετικά προγράμματα δεν θα χρειάζεται πλέον να στηρίζονται μόνο στα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης.

Αυτό σημαίνει ότι το πλαίσιο που χρησιμοποιήθηκε για τα στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας και τις ενεργειακές αναβαθμίσεις μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης ανοίγει ρητά και σε άλλους πόρους και πηγές χρηματοδότησης.

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Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα μπορεί να διαχειρίζεται, για τον ίδιο σκοπό, όχι μόνο ευρωπαϊκά κεφάλαια αλλά και χρήματα από άλλες διαθέσιμες πηγές, τα οποία στη συνέχεια θα διοχετεύονται μέσω των τραπεζών σε προγράμματα αγοράς πρώτης κατοικίας ή ενεργειακής αναβάθμισης.

Η πρόβλεψη έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς το Ταμείο Ανάκαμψης πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή του. Αντί δηλαδή ένα στεγαστικό εργαλείο να εξαρτάται από το εάν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι, δημιουργείται η δυνατότητα να συνεχίζεται ή να στήνεται νέο πρόγραμμα με διαφορετικό χρηματοδοτικό μείγμα.

Αυτό ακριβώς φαίνεται ήδη στο «Σπίτι μου III». Το νέο πρόγραμμα έχει ανακοινωθεί με συνολικό προϋπολογισμό 2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 500 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από δανειακούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, 500 εκατ. ευρώ από διαθέσιμα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και 1 δισ. ευρώ από τις τράπεζες.

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Η νέα ρύθμιση βάζει τη θεσμική βάση ώστε τέτοιοι συνδυασμοί χρηματοδότησης να μπορούν να χρησιμοποιούνται στο ίδιο πλαίσιο και μετά το Ταμείο Ανάκαμψης.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι με τις αποφάσεις που θα συνοδεύουν κάθε πρόγραμμα θα καθορίζονται οι όροι χορήγησης των δανείων, η τυχόν επιδότηση του επιτοκίου, τα κριτήρια των δικαιούχων και ο τρόπος ελέγχου της επιλεξιμότητάς τους.

Τι κερδίζει ο δανειολήπτης

Υπάρχει όμως και μία δεύτερη αλλαγή, που αφορά άμεσα το κόστος του δανείου.

Τα στεγαστικά δάνεια που θα χρηματοδοτούνται από αυτές τις πρόσθετες πηγές απαλλάσσονται και από την ειδική τραπεζική εισφορά που επιβαρύνει τα συμβατικά στεγαστικά δάνεια.

Πρόκειται για επιβάρυνση 0,12% που υπολογίζεται στο δάνειο και προστίθεται στο κόστος χρηματοδότησης. Η απαλλαγή ισχύει ήδη σε προγράμματα όπως το «Σπίτι μου», επομένως δεν αποτελεί νέα ελάφρυνση ως έννοια. Η διαφορά είναι ότι πλέον επεκτείνεται ρητά και στα δάνεια που θα χρηματοδοτούνται από τις νέες πηγές και όχι μόνο από τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης.

Για παράδειγμα, σε ένα υπόλοιπο δανείου 100.000 ευρώ, το 0,12% αντιστοιχεί σε περίπου 120 ευρώ σε ετήσια βάση στην αρχή της αποπληρωμής, ποσό που μειώνεται όσο υποχωρεί το ανεξόφλητο κεφάλαιο. Δεν είναι η επιβάρυνση που καθορίζει από μόνη της αν ένα στεγαστικό είναι φθηνό ή ακριβό, αλλά σε ένα δάνειο διάρκειας 20 ή 30 ετών αφαιρεί μία επιπλέον χρέωση από τον λογαριασμό του νοικοκυριού.