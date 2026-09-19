Βαμβάκι: Καλή χρονιά το 2026 για όγκο παραγωγής και ποιότητα – Ανησυχία για τις τιμές

Ιδιαίτερα θετικές είναι οι πρώτες εκτιμήσεις για την πορεία της παραγωγής και την ποιότητα του βαμβακιού για το 2026, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του προέδρου της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος(ΔΟΒ), Ευθύμη Φωτεινού.

Σε διάφορες περιοχές της χώρας οι παραγωγοί έχουν ήδη ξεκινήσει τη συγκομιδή βαμβακιού, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν θετική εικόνα για τον φετινό όγκο παραγωγής.

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Παρά την αισιόδοξη πορεία της συγκομιδής, ο Ευθύμης Φωτεινός επισημαίνει στο ΑΜΕ-ΑΠΕ ότι το ζητούμενο πλέον είναι η τιμή στην οποία θα διατεθεί το προϊόν, ώστε να επωφεληθεί ο παραγωγός από την καλλιέργεια όσο το δυνατόν περισσότερο. Ειδικότερα, το αυξημένο κόστος παραγωγής το οποίο επωμίζονται οι βαμβακοπαραγωγοί διαμορφώνει μια τιμή που δυσαρεστεί τους παραγωγούς.

Η τιμή αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται στα 0,48 έως 0,50 ευρώ ανά κιλό με τον πρόεδρο του ΔΟΒ να διασαφηνίζει πως πρόκειται για τιμή παραγωγού και όχι για τελική τιμή, στην οποία προστίθενται τα διάφορα πρόσθετα και οι επιδοτήσεις. Ωστόσο παρά τη διευκρίνιση αυτή, η τιμή εξακολουθεί να διαμορφώνεται σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με το κόστος και τις ανάγκες των παραγωγών.

Η σημερινή τιμή δυσαρεστεί τους ειδικούς τους κλάδου, οι οποίοι ζητούν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου και προπώλησης, ώστε οι παραγωγοί να μπορούν να διασφαλίζουν καλύτερες τιμές για τη σοδειά τους.

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Σύμφωνα με στοιχεία της ΔΟΒ την τελευταία καλλιεργητική περίοδο η παραγωγή σύσπορου βαμβακιού υπολογίζεται σε περίπου 650.000 έως 700.000 τόνους. Εφόσον επιβεβαιωθεί η εκτίμηση για αύξηση κατά περίπου 10%, η φετινή παραγωγή θα μπορούσε να κινηθεί πάνω από τους 700.000 τόνους σύσπορου βαμβακιού.

Το εμπόδιο

Ο πρόεδρος της ΔΟΒ στάθηκε σε ένα εμπόδιο για τον κλάδο: δηλαδή την καθυστέρηση στην έναρξη υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ), η οποία δημιουργεί αβεβαιότητα, καθώς από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των δηλώσεων εξαρτάται και ο καθορισμός της επιλεξιμότητας των παραγωγών στο πρόγραμμα καταγραφής του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της καλλιέργειας, το οποίο βρίσκεται σε εφαρμογή εδώ και τέσσερα χρόνια και αναμένεται να ολοκληρωθεί.

Παρά τις προκλήσεις, ο πρόεδρος της ΔΟΒ εμφανίζεται αισιόδοξος για την πορεία της καλλιέργειας.