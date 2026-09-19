Πιερρακάκης: Οι τράπεζες να κάνουν περισσότερα για την οικονομία και την κοινωνία

Αναφορά στην ανάγκη στήριξης της οικονομίας και της κοινωνίας έκανε, σε συνέντευξή του στην Εφημερίδα των Συντακτών, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ερωτηθείς για τους τρόπους αντιμετώπισης της διαφαινόμενης κρίσης της οικονομίας και της κοινωνίας αλλά και της πιθανότητας παραβάσεων στην αγορά, απάντησε ότι οι διεθνείς ανατιμήσεις ενέργειας δεν είναι ελεγχόμενος από την κυβέρνηση. Ωστόσο αυτό που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση είναι να προστατεύσει το εισόδημα των πολιτών της.

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Σημείωσε ακόμη ότι στην ακρίβεια λύση δίνεται με μόνιμα μέτρα ενώ η κυβέρνηση έχει στηρίξει το διαθέσιμο εισόδημα με 4 δισ. ευρώ μέσα από αυξήσεις μισθών και συντάξεων, μειώσεις φόρων και εισφορών.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφερόμενος στον «κουμπαρά» αποταμίευσης των νέων, επανέλαβε ότι για κάθε 20, 50 ή 100 ευρώ τον μήνα που μια οικογένεια μπορεί να αποταμιεύει, το κράτος θα προσθέτει άλλο ένα μέχρι το όριο των 1.200 ευρώ ετησίως. Τόνισε ακόμα ότι «μια εύπορη οικογένεια μπορεί να αποταμιεύσει περισσότερα, αλλά δεν θα πάρει μεγαλύτερη κρατική ενίσχυση. Αυτή είναι συνειδητή επιλογή κοινωνικής δικαιοσύνης».

Όσον αφορά στην πρόωρη εξόφληση του χρέους και όχι την διοχέτευση των χρημάτων αυτών σε μείωση φόρων και επιβαρύνσεων για τους πολίτες, ο υπουργός δήλωσε ότι με την τωρινή πρακτική πρόωρης αποπληρωμής δόσεων του δημοσίου χρέους «μειώνεται το βάρος του παρελθόντος, ώστε να έχουμε περισσότερες δυνατότητες στο μέλλον και να μη στείλουμε τον λογαριασμό στην επόμενη γενιά».

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Μοντέλο ανάπτυξης

Σχετικά με το παραγωγικό μοντέλο και τις επενδύσεις, ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπενθύμισε ότι το 2019 η Ελλάδα είχε τις χαμηλότερες επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτω από το 11% του ΑΕΠ, ενώ σήμερα βρίσκεται στο 17,7%. Επιπλέον, τόνισε πως οι κατασκευές δεν αφορούν μόνο ακίνητα, αλλά και οδικούς άξονες, λιμάνια και ενεργειακές διασυνδέσεις, υποδομές, έργα που μειώνουν το κόστος και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την επόμενη παραγωγική επένδυση.

Στόχος του υφιστάμενου παραγωγικού μοντέλου είναι η δημιουργία μεγαλύτερης αξίας για τη χώρα με παραγωγή, τεχνολογία, εξαγωγές και καλύτερα αμειβόμενες δουλειές.

Κόκκινα δάνεια

Όσον αφορά στην αποπληρωμή των κόκκινων δανείων, στο τραπέζι τέθηκε η πρωτοβουλία των 72 δόσεων, το ακατάσχετο στα 1.600 ευρώ και οι ρυθμίσεις μέσω εξωδικαστικού από τις 5.000 ευρώ έως 240 δόσεις.

Η πολιτική αυτή έχει επιφέρει μέχρι στιγμής αποτελέσματα, καθώς έχουν γίνει σχεδόν 70.000 επιτυχείς ρυθμίσεις στον εξωδικαστικό για αρχικές οφειλές άνω των 20 δισ. ευρώ, ενώ από τις 21 Σεπτεμβρίου του 2026 θα ενεργοποιηθεί και η νέα πλατφόρμα για την προστασία της κύριας κατοικίας.

Κλείνοντας ο υπουργός έδωσε έμφαση στον ρόλο της συνεργασίας πολιτών και τραπεζών τονίζοντας ότι υπάρχει ακόμη ανάγκη γρηγορότερης πιστωτικής επέκτασης.

Οι τράπεζες έχουν κάνει μεγάλη διαδρομή από την κρίση έως σήμερα και χρειάζεται η δύναμη που απέκτησαν να μεταφραστεί σε μεγαλύτερη χρηματοδότηση της οικονομίας, των επιχειρήσεων και των επενδύσεων.