Πιερρακάκης: Από 1 Ιανουαρίου 2026 οι πολίτες θα δουν τις μειώσεις φόρων στο λογαριασμό τους

Την πεποίθηση πως «τα μέτρα έχουν αγκαλιαστεί από τους πολίτες» εξέφρασε σήμερα (9.9.2025), ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ σε σχέση με το πακέτο μέτρων 1,76 δισ. ευρώ το οποίο ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ το Σάββατο (6.9.2025).

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, σημείωσε πως «ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι 1,76 δισ. ευρώ. Αυτό έχουμε για το 2026. Άρα καλύψαμε όλο τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο». Σε σχέση με την πρόταση για επιπλέον παροχές, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε πως «με τη δεδομένη συνθήκη που έχουμε ο χώρος είναι αυτός, δεν είναι ευρώ παραπάνω. Μετά μπαίνουμε σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος».

Ο υπουργός, σε σχέση με την πρόταση μείωσης του ΦΠΑ επικαλέστηκε μελέτη της ΤτΕ σύμφωνα με την οποία μόνο το 0,19 ευρώ από το 1 ευρώ θα κερδίσει ο πολίτης. Σε σχέση με το μειωμένο ΦΠΑ στα σε ορισμένα νησιά, ανέφερε πως «υπήρχε κατ’ αρχήν μια στρέβλωση. Η στρέβλωση ποια ήταν; Η στρέβλωση ήταν ότι υπήρχε ήδη μειωμένος ΦΠΑ σε πέντε νησιά και είχες την ιδιαιτερότητα να έχεις πχ. μειωμένο ΦΠΑ στη Χίο και όχι στα Ψαρά. Αυτό έπρεπε να λυθεί. Δεύτερον, είναι ακρίτες. Υπάρχει μια συγκεκριμένη ευρωπαϊκή οδηγία η οποία επιτρέπει την εξαίρεση».

Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι είναι για συγκεκριμένα νησιά: «Η εξαίρεση επιτρέπεται για πολύ συγκεκριμένα μέρη στη χώρα μας. Όχι παντού. Στα νησιά υπάρχει μεγαλύτερο μεταφορικό κόστος. Και εδώ σας είπα θα ενισχυθούν οι επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις ανήκουν σε ντόπιους στα νησιά σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Η ιδιαιτερότητα του μέρους είναι εκείνη η οποία οριοθετεί την παρέμβαση και μιλάμε εν τέλει και για μικρά νησιά. Άρα αυτό το πράγμα δείχνει μια ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Από κει και πέρα επανέρχομαι στον γενικό κανόνα. Προτιμάει ο κόσμος τα χρήματα να πάνε απευθείας σε εκείνους».

Σε ερώτηση που του έγινε αν η ακρίβεια «πάρει» το ζεστό χρήμα στην τσέπη, ο υπουργός ανέφερε «Εμείς όμως αυτό που κάνουμε και αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι εν παραλλήλω με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους -γιατί όλη η κυβερνητική πολιτική δεν είναι η ΔΕΘ. Η κυβερνητική πολιτική διαρθρώνεται σε σειρά μέτρων- κάνουμε ελέγχους, ενισχύουμε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και ταυτόχρονα ενισχύουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Και το κάναμε αυτό, ξαναλέω με τη μεγαλύτερη φοροαπαλλαγή που έχει γίνει ποτέ: 1/1/2026 – τα λόγια δεν έχουν και τόση αξία – ο κόσμος θα το δει στους λογαριασμούς του. Και υπάρχει και ένας πολύ συγκεκριμένος κανόνας δικαιοσύνης στοχεύοντας οικογένειες, παιδιά».

«Δεν θα μας επηρεάσει» η κρίση στη Γαλλία

Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε σχετικά με την πολιτική κρίση που υπάρχει στην Γαλλία: «Η κρίση στη Γαλλία δεν θα μας επηρεάσει! Και γιατί το λέω τόσο κάθετα; Γιατί αυτή είναι και όλη η φιλοσοφία του νέου ευρωπαϊκού κανόνα που εφαρμόζουμε. Τι λέει ο νέος ευρωπαϊκός κανόνας; Και εδώ είναι και η υποκρισία της αντιπολίτευσης. Γιατί το ξέρουν αυτό. Γιατί είναι συγκεκριμένο το πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε. «Τα πλεονάσματα πλέον δεν παίζουν και τόσο ρόλο. Εσύ διαπραγματεύεσαι δαπάνες κάθε χρόνο με την Κομισιόν και τις Βρυξέλλες. Οι δαπάνες σου όμως, εδώ είναι η ιδιαιτερότητα, μένουν σταθερές ό,τι και να κάνεις. Γιατί; Γιατί την καλή χρονιά θα έχεις μεγαλύτερο πλεόνασμα -αυτό που ζούμε εμείς- και θα πηγαίνει στο χρέος, στην εξυπηρέτηση του χρέους για να μην περνάς το λογαριασμό στους επόμενους. Την κακή χρονιά που θα έχεις ενδεχομένως ύφεση, (θα μένουν) σταθερές οι δαπάνες. Γιατί; Για να τονώνεται η οικονομία. Αυτή είναι η φιλοσοφία των Ευρωπαίων και αυτό είναι που θα κάνουμε».

Επεσήμανε ακόμη πως «αλλάζει ο τρόπος που φορολογούμε. Εφεξής θα φορολογούμε με βάση τα παιδιά, με βάση την οικογένεια. Αυτό ισχύει στη Γαλλία, ισχύει στη Δυτική Ευρώπη, δεν ίσχυε εδώ για δεκαετίες. Και ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο οφείλουμε κατ’ αρχήν να αναγνωρίσουμε το πρόβλημα. Γιατί είπατε για το δημογραφικό. Πόσες ήταν οι γεννήσεις το 2008; Ήταν περίπου οι διπλάσιες από όσες είναι τώρα. Έχουμε μια ραγδαία πτώση στις γεννήσεις».

Οι μειώσεις στη φορολογία των νέων «έχει και ένα χαρακτήρα κινήτρου», σημείωσε ο κος Πιερρακάκης. «Ο στόχος ποιος είναι; Έχουμε χαμηλή ανεργία πλέον στην Ελλάδα. Πέφτει διαρκώς η ανεργία. Είμαστε στο 7,9%. Στους νέους είναι μεγαλύτερη. Πρέπει να μπορέσει το σύστημα να επιταχύνει την είσοδο των νέων στην αγορά εργασίας». «Τα νούμερα χονδρικά είναι τα εξής. Μια οικογένεια πολυτέκνων, ένα πρόσωπο, ο ένας θα λάβει δύο μισθούς πίσω, το ζευγάρι δηλαδή θα λάβει δύο επί δύο. Όταν λέω δύο μισθούς εννοώ το 1/12 μέχρι τις 60.0000. Ό,τι δηλώσεις. Τρίτεκνος: Ένα μισθό πίσω. Στο ζευγάρι επί δύο», τόνισε.

«Τα δύο παιδιά: 65% στο ζευγάρι -επί δύο στο ζευγάρι. 40% στο ένα παιδί. 20% χωρίς παιδιά. Και αυτή είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή, ξαναλέω, φιλοσοφίας στο πώς δουλεύει το σύστημα», σημείωσε ο υπουργός.

Τέλος, ο κος Πιερρακάκης δήλωσε πως «θα ανακοινώσει και νέα στοιχεία η ΑΑΔΕ το επόμενο διάστημα. Θα διαπιστώσετε ότι το χάσμα ΦΠΑ, δηλαδή το ΦΠΑ που δεν εισπράττεται, κάθε χρόνο πέφτει, θα πέσει και φέτος».