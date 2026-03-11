Μακρο-οικονομία

Πιερρακάκης: Δεν χωρούν αστερίσκοι και εθνικές εξαιρέσεις στην κρίση – Ευθύνη της ΕΕ η προστασία νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Οι επισημανσεις του Κυριάκου Πιερρακακη σε Eurogroup και Ecofin
Κυριάκος Πιερρακάκης
Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης / EUROKINISSI

Μήνυμα για κοινές αποφάσεις και συντονισμένη δράση στα κρίσιμα ζητήματα της οικονομίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), βάζοντας στην άκρη εθνικούς διαχωρισμούς και συμφέροντα, στέλνει ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Αναλυτικότερα, σε ανάρτησή του στα social media, συμπυκνώνοντας τα αποτελέσματα των συνεδριάσεων του τελευταίου διημέρου στις Βρυξέλλες για ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Πιερρακάκης τονίζει ότι «στο Eurogroup και στο ECOFIN εργαστήκαμε για κοινές λύσεις που ενισχύουν την ευρωπαϊκή οικονομία σε συνθήκες διεθνούς αστάθειας. Η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια του χρόνου».

Σε σύντομο βίντεο, με το οποίο συνοδεύει την ανάρτηση, ο υπουργός αναφέρει: «Έχοντας αφενός υπόψη μας τη μεγάλη ευθύνη που έχουμε για τη βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και αφετέρου την ανάγκη προστασίας των ευρωπαϊκών νοικοκυριών από μεγάλες αυξήσεις στις τιμές, η λέξη – κλειδί εδώ είναι η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών».

Ταυτόχρονα, όμως, συμπληρώνει ότι η σημερινή κατάσταση αναδεικνύει κάτι που, κατά την γνώμη του, είναι πολύ ευρύτερο: «Η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμένει διαρκώς σε κατάσταση διαχείρισης κρίσεων. Η στρατηγική της Ευρώπης πρέπει να υπερβαίνει την κρίση της στιγμής».

Στο βίντεο περιλαμβάνεται και απόσπασμα από τις παρεμβάσεις του, στο οποίο ο κ. Πιερρακάκης, απευθυνόμενος στους Ευρωπαίους ομολόγους του, επισημαίνει: «Συχνά λέμε ότι όλοι συμφωνούμε με αυτήν την ατζέντα, αλλά στη συνέχεια εμφανίζεται ένας αστερίσκος με ένα «αλλά», όπου ο καθένας προσθέτει μία συγκεκριμένη εξαίρεση που τον αφορά».

Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει καταλήγοντας ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στην ανάρτησή του, «δεν έχουμε τον χρόνο. Απλώς δεν τον έχουμε».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
163
122
80
58
55
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo