Πιερρακάκης – Γκιλφόιλ: Η Ελλάδα και οι ΗΠΑ μοιράζονται ένα σταθερό υπόβαθρο εμπιστοσύνης

Συνάντηση είχαν σήμερα (21.11.2025) στο υπουργείο Οικονομικών η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον ΥΠΟΙΚ Κυριάκο Πιερρακάκη.

Σε ανάρτησή του, μετά τη συνάντηση, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρει ότι συζήτησε με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ «για τη δυναμική που διαχρονικά χαρακτηρίζει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Ελλάδα και ΗΠΑ μοιράζονται ένα σταθερό υπόβαθρο εμπιστοσύνης που μας επιτρέπει να κοιτάμε μαζί προς το μέλλον με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση.

Αναλυτικά η ανάρτηση του ΥΠΟΙΚ:

«Καλωσόρισα στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών την Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Kimberly Guilfoyle. Συζητήσαμε για τη δυναμική που διαχρονικά χαρακτηρίζει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Ελλάδα και ΗΠΑ μοιράζονται ένα σταθερό υπόβαθρο εμπιστοσύνης που μας επιτρέπει να κοιτάμε μαζί προς το μέλλον με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση.

Η Ελλάδα έχει επιστρέψει δυναμικά και γίνεται ολοένα και πιο ελκυστικός προορισμός για αμερικανικά κεφάλαια. Προσβλέπουμε στη συνέχιση της στενής, στρατηγικής συνεργασίας μας, που θα ενισχύσει τον ρόλο της χώρας ως αξιόπιστου εταίρου και πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή μας.

Ευχήθηκα στη νέα Πρέσβη καλή επιτυχία στα καθήκοντά της προς όφελος των ιστορικά στενών σχέσεων μεταξύ των λαών και των χωρών μας και των μεγάλων προοπτικών διεύρυνσης της διμερούς μας συνεργασίας».