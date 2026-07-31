Προς αύξηση τα τιμολόγια ρεύματος μετά την άνοδο στη χονδρική – Ποιες αλλαγές φέρνει η νέα ευρωπαϊκή οδηγία

Με άνοδο περίπου 17 ευρώ/MWh κλείνει ο Ιούλιος στη χονδρική ηλεκτρικού ρεύματος, γεγονός που οδηγεί σε πιθανές αυξήσεις των τιμολογίων λιανικής για τον επόμενο μήνα.

Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο πληρώσαμε 93 ευρώ τη μεγαβατώρα και τον Ιούλιο 110 ευρώ. Αυτό είναι το αποτέλεσμα αφενός της υψηλότερης εποχιακής ζήτησης και αφετέρου της ανόδου στην τιμή του φυσικού αερίου λόγω της διεθνούς κρίσης. Πάντως, τα 110 ευρώ του Ιουλίου κρίνονται αρκετά χαμηλότερα από άλλες χρονιές, όταν βλέπαμε στη χονδρική ηλεκτρικού ρεύματος ακόμα και τιμές πάνω από 200 ευρώ τέτοια εποχή.

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Έτσι φτάνουμε στη λιανική και τα νέα τιμολόγια που θα ανακοινώσουν οι προμηθευτές για τον Αύγουστο. Η λογική λέει ότι θα υπάρξει μια μικρή ή μεγάλη άνοδος, η οποία δεν βασίζεται μόνο στον τελευταίο μήνα, αλλά και στις εκτιμήσεις για τη συνέχεια.

Αν βρισκόμασταν σε μια ομαλή κατάσταση, τότε ενδεχομένως οι προμηθευτές να απορροφούσαν την αυξημένη χονδρική για ένα μήνα. Εντούτοις, η ελληνική αγορά επηρεάζεται από τον πόλεμο και όσα έχει προκαλέσει στις τιμές των καυσίμων.

Το φυσικό αέριο βρίσκεται πλέον επίμονα λίγο πριν τα 60 ευρώ/MWh στην Ευρώπη, όντας σχεδόν διπλασιασμένο μέσα σε ένα χρόνο. Τα προθεσμιακά συμβόλαια ηλεκτρισμού δείχνουν στις περισσότερες χώρες μια σημαντική άνοδο από τώρα μέχρι το Νοέμβριο. Κατ’ επέκταση η ευρύτερη αγορά αναμένει στενότητα και σε αυτό δεν βοηθούν τα περιορισμένα αποθέματα αερίου που έχει συγκεντρώσει η Ε.Ε. μέχρι σήμερα ενόψει του χειμώνα.

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Προκύπτει έτσι ένα τοπίο που σταδιακά θα δυσκολεύει στα ενεργειακά, εκτός αν υπάρξει μια εξομάλυνση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Στο εθνικό δίκαιο η νέα ευρωπαϊκή οδηγία

Σε ό,τι αφορά τη λιανική να προσθέσουμε ότι το ΥΠΕΝ προχωρά με την ενσωμάτωση της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας στο εθνικό δίκτυο.

Η οδηγία προβλέπει καλύτερη διαχείριση του κινδύνου από την πλευρά των προμηθευτών στα σταθερά συμβόλαια που προσφέρουν μέσω εργαλείων αντασφάλισης. Με τον τρόπο αυτό ζητείται να υπάρχει περισσότερη ευστάθεια, αν και στη δική μας αγορά τα εν λόγω εργαλεία δεν χρησιμοποιούνται ευρέως.

Επίσης, η οδηγία θέτει πιο συγκεκριμένους ορισμούς για τα σταθερά συμβόλαια ρεύματος, που θα πρέπει να εφαρμόζονται κατά την επικοινωνία με τους καταναλωτές.

Τέλος, επιδιώκει να δώσει στους καταναλωτές τη δυνατότητα πολλαπλών συμβάσεων με περισσότερο από έναν μετρητή, εφόσον το επιθυμούν.