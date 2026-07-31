Τσάφος: Να διερευνήσουμε ανοικτά και δημόσια την πυρηνική ενέργεια και τις δυνατότητες στη χώρα μας

Πρόκειται για ένα πρώτο βήμα που προβλέπεται από τη διαδικασία της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, όπως εξήγησε μιλώντας στη Βουλή ο υφυπουργός ενέργειας, Νίκος Τσάφος.

Στην παρούσα φάση η κυβέρνηση κάνει λόγο για ένα δημόσιο διάλογο αναφορικά με το θέμα και όχι για οριστικές αποφάσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά στη Βουλή για ένα θέμα που έχει απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό την κοινή γνώμη.

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Αναλυτικότερα, ο κ. Τσάφος έκανε την ακόλουθη παρέμβαση:

«Σήμερα, όντως, στο Υπουργικό Συμβούλιο έγινε μια συζήτηση για τη σύσταση μιας ομάδας η οποία θα εξετάσει το ενδεχόμενο της χρήσης πυρηνικής ενέργειας στη χώρα.

Αυτό το είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στο Παρίσι τον Μάρτιο.

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Αυτό που θέλω να αποσαφηνίσω είναι ότι αυτή είναι μια πάρα πολύ τυποποιημένη διαδικασία, που διέπεται από τους κανόνες του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας.

Όταν μια χώρα εκφράσει κάποιο δυνητικό ενδιαφέρον— να το πω πολύ λαϊκά, αν κάποιος πει «έχει αξία να έχουμε πυρηνική ενέργεια στη χώρα;

Αυτό θεσμοθετεί αυτόματα μια διαδικασία πολύ συγκεκριμένη, όπου η χώρα εξετάζει τον ρόλο που θα μπορούσε να έχει η πυρηνική ενέργεια στη χώρα, τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα είχε νόημα να κάνουμε χρήση της πυρηνικής ενέργειας.

Και το πολύ σημαντικό είναι ότι βλέπουμε αυτή την τεχνολογία, η οποία, όπως αναφέρεται, πάει πίσω πολλές δεκαετίες, αλλά βλέπουμε την τεχνολογία να εξελίσσεται.

Βλέπουμε την τεχνολογία να εξελίσσεται με τους μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες.

Βλέπουμε πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη που είτε είχαν αφήσει την πυρηνική ενέργεια να γυρνάνε στην πυρηνική ενέργεια, είτε είχαν πει ότι δεν θέλουν ποτέ να κάνουν πυρηνική ενέργεια, τώρα να αποφασίζουν να προχωρήσουν.

Άρα θεωρούμε ότι κι εμείς θέλουμε να είμαστε στο τραπέζι αυτών των συζητήσεων, να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, και κυρίως να γίνει ένας πολύ πιο εμπεριστατωμένος δημόσιος διάλογος, για να μην έχουμε απλά μια άποψη της κονκάρδας «πυρηνικά, όχι, ευχαριστώ».

Να πάμε να μιλήσουμε στην ουσία: τι σημαίνει “απόβλητα”, τι σημαίνει “ατυχήματα”, ποια είναι τα υπέρ και τα κατά της πυρηνικής ενέργειας. Γιατί η πιο βασική προϋπόθεση για να κάνει οποιαδήποτε χώρα πυρηνικό πρόγραμμα είναι να υπάρχει κοινωνική συναίνεση.

Και δεν μπορεί να υπάρχει κοινωνική συναίνεση αν δεν ξέρουμε όλοι τι σημαίνει πυρηνική ενέργεια, πώς λειτουργεί, ποια είναι τα υπέρ και τα κατά, και τι ρόλο δυνητικά θα μπορούσε να έχει αυτή η τεχνολογία στο ελληνικό σύστημα.

Αυτή είναι η συζήτηση που έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Απλά, με αυτή τη σύσταση της Επιτροπής, θα θεσμοθετηθεί έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε μια πιο συγκεκριμένη επεξεργασία των δεδομένων.

Όπως ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που έχουν αξιολογήσει διάφορες πτυχές της χρήσης πυρηνικής ενέργειας στην Ελλάδα.

Αυτή θεωρούμε ότι μπορούμε να τις αναδείξουμε, να μπορέσουμε να κάνουμε έναν πιο εμπεριστατωμένο δημόσιο διάλογο.

Αυτή είναι η διαδικασία η οποία ξεκινάει. Δεν είναι κάτι ούτε “κρυφό”. Ο σκοπός μας είναι αυτή η διαδικασία και αυτός ο δημόσιος διάλογος να έρθει στην επιφάνεια, έτσι ώστε να μπορέσουμε όλοι να συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία».