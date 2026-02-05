Συμβαίνει τώρα:
Πιερρακάκης: Όφελος 800 εκατ. ευρώ το χρόνο από την πρόωρη αποπληρωμή μνημονιακών χρεών

Αναφερόμενος σε άλλες παρεμβάσεις της κυβέρνησης, όπως στα Πανεπιστήμια, σημείωσε ότι σε 5 με 10 χρόνια θα έχει αλλάξει όλος ο χάρτης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών στις Βρυξέλλες
Ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών στις Βρυξέλλες / REUTERS / Yves Herman

Τα οφέλη για την οικονομία από την πρόωρη αποπληρωμή μνημονιακών χρεών τόνισε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Πιερρακάκης σε συνέντευξή του στον Γιώργο Παπαχρήστο, στο κανάλι @Ta_neagr.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μίλησε για όφελος 800 εκατ. ευρώ το χρόνο και παρουσίασε τη σημασία της φορολογικής μεταρρύθμισης της κυβέρνησης.

Ειδικότερα, για την πρόωρη αποπληρωμή χρεών από την εποχή των μνημονίων ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στο πολιτικό μήνυμα αυτής της τακτικής: το χρέος μιας γενιάς δεν θα περάσει στην επόμενη. Τόνισε ότι δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα καλύτερο, καθώς αυτά τα χρήματα δεν μπορούν να πάνε στον κόσμο -σε πρόσθεσες φοροαπαλλαγές-, γιατί πλέον ισχύει ο ευρωπαϊκός δημοσιονομικός κανόνας. Εξήγησε ότι ο δημοσιονομικός κανόνας «σε αφήνει να ξοδεύεις κάποια χρήματα κάθε χρόνο, ανεξάρτητα από το πόσο πλεόνασμα ή έλλειμμα έχεις, εφόσον είσαι εντός ορίων. Αυτός είναι ο νέος κανόνας».

Μιλώντας για το όφελος για τον πολίτη σημείωσε ότι κερδίζουμε 800 εκατ. ευρώ το χρόνο από το ‘29 και μετά. Αναφέρθηκε στο αποτύπωμα αυτής της κίνησης όπως στο δεκαετές ελληνικό ομόλογο, τις επενδύσεις και τις περισσότερες -και καλύτερα αμειβόμενες- δουλειές. Στο μέλλον, όπως είπε ο κ. Πιερρακάκης, «εφόσον έχουμε πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα, θα έχουμε διαρκείς αναβαθμίσεις και όλο αυτό θα γυρίζει πίσω στον κόσμο θετικά».

Δεν παρέλειψε ωστόσο να αναφερθεί σε πολίτες που χρειάζονται στήριξη ενώ υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει μειώσει 83 φόρους και εισφορές από το 2019 αναφερόμενος στα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης.

Μεταξύ άλλων ο κ. Πιερρακάκης ρωτήθηκε και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για να σημειώσει ότι μέσα σε 5 με 10 χρόνια θα έχει αλλάξει όλος ο χάρτης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Σε ερώτηση του Γιώργου Παπαχρήστου για τις δημοσκοπήσεις ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε χαρακτηριστικά «Δεν θα σας πω ότι δεν είμαστε σε χαμηλότερη δημοσκοπική επίδοση σε σχέση με πριν. Είμαστε, όμως, ήδη τόσα χρόνια Κυβέρνηση και διαρκώς προοδεύουμε, δίνουμε λύσεις στον κόσμο και δεν υπάρχει διαθέσιμη εναλλακτική διακυβέρνηση για τη χώρα. Ξέρουμε ότι εμείς κρινόμαστε απευθείας με τους πολίτες».

