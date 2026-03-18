Πιερρακάκης στη Le Monde: Είναι ώρα για κεντρική εποπτεία των χρηματαγορών και Ευρωπαίους πρωταθλητές, αντί των εθνικών

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης υπόσχεται να επιταχύνει την εγκαθίδρυση μιας ευρωπαϊκής αγοράς κεφαλαίων με ενιαία εποπτεία, όπως επισημαίνει ο ίδιος σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα Le Monde.

Κατά τη σύνοδο κορυφής που θα διεξαχθεί αύριο Πέμπτη (19.3.2026), στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος θα συμμετάσχει για πρώτη φορά ως πρόεδρος του Eurogroup, έχει στόχο να συγκεκριμενοποιήσει τη μεγάλη ευρωπαϊκή μεταρρύθμιση με τίτλο «Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων», όπως επανέλαβε στη συνέντευξη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό ανέφερε και στην ετήσια διάσκεψη της Euronext, του ομίλου όπου ανήκει και το Χρηματιστήριο της Αθήνας. «Είδα την περασμένη εβδομάδα τον φίλο μου, τον Έλκο Χάινεν, υπουργό Οικονομικών της Ολλανδίας. Μου υπενθύμισε πως αυτή η ένωση αγορών κεφαλαίων ήταν ήδη μία από τις προτεραιότητες της ολλανδικής προεδρίας της ΕΕ το 2016!», σημειώνει.

Ο κ. Πιερρακάκης εξηγεί ότι «υπάρχουν προφανείς μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στην Ευρώπη και αυτή τη φορά υπάρχει αληθινή βούληση των κυβερνήσεων να προχωρήσουμε». Απόδειξη, όπως προσθέτει, είναι η κοινή επιστολή που του έστειλαν στις 11 Μαρτίου έξι υπουργοί Οικονομίας των κύριων ευρωπαϊκών χωρών (Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία), στην οποία δηλώνουν έτοιμοι να προχωρήσουν γρήγορα σε κρίσιμης σημασίας θέματα.

Συγκεκριμένα προτείνουν να κατευθυνθεί η Ευρώπη προς «μια κεντρική εποπτεία» των χρηματαγορών, αντί να υπάρχουν 27 διαφορετικές κανονιστικές αρχές με 27 διαφορετικούς κανονισμούς, οι χρηματαγορές θα μπορούσαν να στραφούν στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. «Συμφωνώ απολύτως», τονίζει ο κ. Πιερρακάκης. «Πρέπει να καταργήσουμε τη στρατηγική πολλών χωρών που θέλουν εθνικούς πρωταθλητές και να αναπτύξουμε ευρωπαίους πρωταθλητές», λέει μεταξύ άλλων στη Le Monde επιβεβαιώνοντας την προσέγγισή του και με την υποστήριξη της ένταξης του Χρηματιστηρίου της Αθήνας στη Euronext. Στο ίδιο μοτίβο, επιθυμεί επίσης να δημιουργηθούν πανευρωπαϊκές τράπεζες και επιδιώκει να ψηφισθεί γρήγορα από το Ευρωκοινοβούλιο η δημιουργία του ψηφιακού ευρώ.