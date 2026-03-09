Πιερρακάκης: Στο τραπέζι η «εργαλειοθήκη» του 2022 αν βαθύνει η ενεργειακή κρίση

Έτοιμο πλαίσιο παρεμβάσεων για την περίπτωση που η νέα ενεργειακή κρίση πάρει μεγαλύτερη έκταση περιέγραψε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο Euronews σήμερα (9.3.2026), λίγες ώρες πριν από τη συνεδρίαση του Eurogroup.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπενθύμισε την εμπειρία του 2022, λέγοντας ουσιαστικά ότι υπάρχει ήδη διαθέσιμη «εργαλειοθήκη» μέτρων, η οποία θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί εφόσον η ενεργειακή κρίση βαθύνει και οι πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις ενταθούν. Το μήνυμα της συνέντευξης του υπουργού είναι ότι η Ευρώπη και η Ελλάδα δεν βρίσκονται σήμερα στο ίδιο σημείο με το 2022, αλλά ο κίνδυνος δεν υποτιμάται. Ο ίδιος ανέφερε ότι η άνοδος των τιμών της ενέργειας έχει ήδη σημαντικό αντίκτυπο και γι’ αυτό το θέμα μπαίνει στο επίκεντρο της συζήτησης στο Eurogroup.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά όχι μόνο το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, αλλά και μια ευρύτερη σειρά παραγόντων που μπορούν να τροφοδοτήσουν νέο κύμα ακρίβειας.

Στο οικονομικό επιτελείο, σύμφωνα με όσα περιέγραψε, η αξιολόγηση της κατάστασης δεν περιορίζεται στις διεθνείς τιμές ενέργειας. Στο κάδρο μπαίνουν οι θαλάσσιες μεταφορές, το ενδεχόμενο εμπλοκών στα Στενά του Ορμούζ, οι εφοδιαστικές αλυσίδες, οι αερομεταφορές, ακόμη και οι τιμές των λιπασμάτων και η επισιτιστική ασφάλεια.

Ο κ. Πιερρακάκης άφησε καθαρά ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων εφόσον οι εξελίξεις το απαιτήσουν, ενώ εξήγησε πως είναι δύο είναι οι παράμετροι που θα κρίνουν τις αποφάσεις. Η πρώτη είναι η διάρκεια της κρίσης και η δεύτερη το είδος της διαταραχής που μπορεί να προκληθεί. Με άλλα λόγια, άλλο θα είναι το αποτύπωμα μιας σύντομης αναταραχής στις αγορές και άλλο μιας παρατεταμένης εμπλοκής που θα χτυπήσει μεταφορές, αλυσίδες τροφοδοσίας και συνολικά το κόστος παραγωγής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ίδια γραμμή, έδωσε έμφαση στην ανάγκη ευρωπαϊκού συντονισμού, λέγοντας ότι η αντιμετώπιση τέτοιων κρίσεων δεν μπορεί να είναι μόνο εθνική υπόθεση. Υποστήριξε ότι το Eurogroup καλείται να λειτουργήσει ως χώρος συνεννόησης για κοινή αντίδραση, ενώ επέμεινε ότι η Ευρώπη χρειάζεται πιο συντονισμένη δράση σε οικονομικό επίπεδο. Για τον ίδιο, η σημερινή συγκυρία επαναφέρει με έντονο τρόπο τη συζήτηση για το πόσο πραγματικά ενιαία είναι η ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας και πόσο γρήγορα μπορεί να αντιδράσει σε εξωτερικά σοκ.

Ο υπουργός τόνισε ότι η ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι σημαντική, αλλά δεν αρκεί ως στρατηγική ανάπτυξης. Κατά τον ίδιο, η Ευρώπη χρειάζεται βαθύτερη ενοποίηση, λιγότερα εμπόδια μεταξύ κρατών-μελών και μια πραγματικά ενιαία αγορά ενέργειας με καλύτερες διασυνδέσεις και πιο λειτουργικό ρυθμιστικό πλαίσιο, συνδέοντας τη σημερινή πίεση από τις γεωπολιτικές εξελίξεις με την ανοιχτή συζήτηση για τις αδυναμίες της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής στην ενέργεια.

Για τα νοικοκυριά που ανησυχούν για νέο γύρο πληθωριστικών πιέσεων, ο υπουργός παραδέχθηκε ότι η ενέργεια επηρεάζει αρνητικά τον πληθωρισμό και ότι αυτό είναι κάτι που η Ευρώπη έχει ήδη ζήσει. Ταυτόχρονα, φρόντισε να στείλει μήνυμα σχετικής ψυχραιμίας, λέγοντας ότι η σημερινή κατάσταση δεν έχει ακόμη τα χαρακτηριστικά της κρίσης του 2022. Παρ’ όλα αυτά, υπογράμμισε ότι η προνοητικότητα είναι απαραίτητη και ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να είναι σε διαρκή επιφυλακή.