Ο ΟΠΕΚ+ σχεδιάζει να «παγώσει» την αύξηση στην παραγωγή πετρελαίου μετά τον Σεπτέμβριο

Προς παύση στις αυξήσεις πετρελαίου οδεύει ο ΟΠΕΚ+ καθώς οι αναζωπυρώσεις που σημειώνονται επί μήνες στον πόλεμο στο Ιράν και η μη ορατή εύρεση λύσης οδηγούν τον οργανισμό στην αναθεώρηση της στρατηγικής του.

Ο ΟΠΕΚ+ παράγει από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα 188.000 βαρέλια πετρελαίου τη μέρα παραπάνω, λόγω των όσων συμβαίνουν στον πόλεμο στο Ιράν και επηρεάζουν ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία, προκειμένου να συνεισφέρουν στην πολύ μεγάλη ζήτηση που έχει ξεκινήσει από τον Μάρτιο και μετά.

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Ο όμιλος των πετρελαιοπαραγωγών χωρών σχεδιάζει να επικυρώσει τη συμφωνία για την αύξηση της ποσόστωσης του Σεπτεμβρίου κατά 188.000 βαρέλια σε διαδικτυακή συνάντηση που αναμένεται στις αρχές Αυγούστου, με το Bloomberg να επισημαίνει ότι σύμφωνα με τέσσερις πηγές οι χώρες του ΟΠΕΚ+ θα «παγώσουν» την αύξηση και θα επανεκτιμήσουν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Σημειώνεται πωςοι τιμές του πετρελαίου Brent παρουσιάζουν έντονη μεταβλητότητα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης καθώς εκτινάχθηκαν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι την προτελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, αλλά στη συνέχεια υποχώρησαν κάτω από τα 90 δολάρια μετά την όποια παύση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Όπως επισημαίνεται σε δημοσίευμα του Reuters, ο ΟΠΕΚ+ και οι αρμόδιοι επικεφαλής της Ρωσίας αρνήθηκαν να σχολιάσουν λίγο μετά τη γνωστοποίηση της είδησης το μεσημέρι της Τρίτης (28.7.2026)