Τράπεζες: Χρονιά υψηλών επιδόσεων το 2025 – Τι έδειξε η Έκθεση Προληπτικής Εποπτείας της ΤτΕ

Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων προληπτικής εποπτείας και εξυγίανσης της ΤτΕ (Τράπεζας της Ελλάδας) δείχνει την πρόοδο στα βασικά μεγέθη των εγχώριων πιστωτικών ιδρυμάτων και τις θετικές επιδόσεις του συνόλου των εποπτευόμενων οντοτήτων για το 2025.

Ανάμεσα σε άλλα, στην έκθεση της ΤτΕ επισημαίνεται πως τα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα πέτυχαν ισχυρή οργανική κερδοφορία, ενίσχυσαν την κεφαλαιακή τους επάρκεια, διατήρησαν την πιστωτική επέκταση και υλοποίησαν στρατηγικές επενδύσεις εντός και εκτός συνόρων.

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Τα Λιγότερο Σημαντικά Πιστωτικά Ιδρύματα βελτίωσαν επίσης την κερδοφορία και την ποιότητα του ενεργητικού τους, με κομβικό ορόσημο τη λειτουργική συγχώνευση των δύο μεγαλύτερων εξ αυτών.

Στον ασφαλιστικό κλάδο, η αγορά επέδειξε ανθεκτικότητα, παρά το αυξημένο κόστος αποζημιώσεων και τη συχνότητα των ακραίων κλιματικών φαινομένων.

Σημειώνεται ότι η έκθεση αποτυπώνει τις ενέργειες για την πρόληψη του κινδύνου ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, την πρόοδο στις διαδικασίες εκκαθάρισης, τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν σε νομικά και φυσικά πρόσωπα, καθώς και τις σημαντικότερες εξελίξεις στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που αφορά την προληπτική εποπτεία και εξυγίανση

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Η εμπιστοσύνη του ΔΝΤ

Το ΔΝΤ (Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) επιβεβαίωσε μέσω του Προγράμματος Αξιολόγησης του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (FSAP) τη θετική πορεία του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος που ολοκληρώθηκε φέτος, εγκρίνοντας το επίπεδο εποπτείας της ΤτΕ.

Ωστόσο, οι προκλήσεις των επόμενων ετών διατηρούνται, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι αλλαγές στις εμπορικές πολιτικές, η παγκόσμια μακροοικονομική αβεβαιότητα, οι κυβερνοαπειλές και η κλιματική αλλαγή απειλούν την κερδοφορία, την ποιότητα του ενεργητικού και την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα των ιδρυμάτων.

Οι προτεραιότητες της ΤτΕ

Σε αυτό το περιβάλλον, οι εποπτικές προτεραιότητες της ΤτΕ επικεντρώνονται, σύμφωνα με την ίδια την κεντρική τράπεζα, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των εποπτευόμενων ιδρυμάτων έναντι των γεωπολιτικών κινδύνων και της μακροοικονομικής αβεβαιότητας, στη διασφάλιση της κεφαλαιακής τους επάρκειας, στη διαχείριση των κλιματικών κινδύνων και στην περαιτέρω ενδυνάμωση της εταιρικής διακυβέρνησης.

Παράλληλα, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην παρακολούθηση της ψηφιακής μετάβασης, καθώς τα ιδρύματα, υιοθετώντας καινοτόμες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, καλούνται να διαχειριστούν αποτελεσματικά τόσο τους κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση της όσο και τους αυξανόμενους κινδύνους κυβερνοασφάλειας που προκύπτουν από την κακόβουλη αξιοποίηση προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.