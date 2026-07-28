Εικόνα παραλογισμού στην αγορά πετρελαίου: Άλλα δείχνει η τιμή και άλλα οι σοβαρές εξελίξεις επί του εδάφους στη Μέση Ανατολή

Φανταστείτε ότι είσαστε έμπορος στο χρηματιστήριο και έχετε στοιχηματίσει σε άνοδο της τιμής του πετρελαίου. Τις τελευταίες ημέρες συνέβησαν γεγονότα όπως το κλείσιμο μεγάλου μέρους της εναλλακτικής οδού εξαγωγών μέσω της Ερυθράς Θάλασσας και η επίθεση σε μια από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Στο παρελθόν τέτοια περιστατικά οδήγησαν σε ανόδους της τιμής κατά 20%. Χθες η τιμή του μαύρου χρυσού έπεσε 10%. Ο έμπορος δικαιώθηκε πλήρως στις προβλέψεις του, αλλά δεν ανταμείφθηκε επ ουδενί. Μάλιστα έφτασε να χάνει λεφτά.

Αυτός ακριβώς είναι ο παραλογισμός που χαρακτηρίζει σήμερα την παγκόσμια αγορά πετρελαίου, καθώς οι εξαγγελίες και οι διαρροές του Λευκού Οίκου έχουν πετύχει να χειραγωγούν πλήρως την τιμή.

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Παρά την παύση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και τις φήμες για μια νέα διπλωματική προσέγγιση, η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική επί του εδάφους σε όλη τη Μέση Ανατολή. Τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να είναι κλειστά κατά το μεγαλύτερο μέρος, ενώ το εμπάργκο των Χούθι στα τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας έχει καταστήσει απαγορευτικό τον διάπλου στο στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι ιρανικές επιθέσεις συνεχίζονται με έμφαση σε χώρες όπως η Ιορδανία και το Ιράκ.

Στα παραπάνω ήρθε να προστεθεί μια σειρά από άλλες σοβαρές εξελίξεις τις τελευταίες ημέρες. Η αρχή έγινε όταν η Σαουδική Αραβία βομβάριδσε το αεροδρόμιο της Σανάα στην Υεμένη. Έπειτα ήρθε η απάντηση των Χούθι, που αρχικά στόχευσαν πολιτικούς και ενεργειακούς στόχους στα νότια του βασιλείου, πλήττοντας το διϋλιστήριο στο Τζιζάν.

Πριν από δύο ημέρες οι Χούθι ενδεχομένως να πέτυχαν για μια ακόμη φορά ένα τεράστιο πλήγμα, όπως είχαν κάνει το 2019: Η τεράστια μονάδα επεξεργασίας πετρελαίου στο Αμπκαΐκ στα ανατολικά της χώρας δέχτηκε επίθεση και οι δορυφορικές φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν το τελευταίο διήμερο δείχνουν φωτιές και ζημιές. Η επίδραση στη λειτουργία της μονάδας είναι προς το παρόν άγνωστη.

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Η εν λόγω εγκατάσταση επεξεργάζεται ποσότητες γύρω στο 5% της παγκόσμιας παραγωγής καθημερινά, ενώ τροφοδοτεί παράλληλα τον αγωγό ανατολής-δύσης που στέλνει πετρέλαιο στο λιμάνι Γιάνμπου στην Ερυθρά Θάλασσα. Ως εκ τούτου, απειλείται έστω θεωρητικά η εναλλακτική οδός της Σαουδικής Αραβίας, που όλους τους προηγούμενους μήνες αποτέλεσε ζωτική αρτηρία ελλείψει του Ορμούζ.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι όταν οι Χούθι είχαν κάνει το ίδιο το 2019, η τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε 20% μέσα σε μια ημέρα. Οι εργασίες επιδιόρθωσης διήρκησαν ένα μήνα και το βασίλειο αναγκάστηκε να διοχετεύσει ποσότητες από τα αποθέματά του.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση που να επιβεβαιώνει ότι όντως οι Χούθι χτύπησαν το Αμπακαΐκ. Η κυβέρνηση της Σ. Αραβίας ανέφερε μονάχα ότι έγινε στόχος από drones που προήλθαν από το Ιράκ, πράγμα που η σιϊτική ιρακινή αντίσταση αρνήθηκε. Αναλυτές εκτιμούν ότι οι Σαουδάραβες δεν θέλουν να φανεί ότι τα drones διέσχισαν ολόκληρη την έκταση του βασιλείου από την Υεμένη και προσπαθούν να υποβαθμίσουν το όλο περιστατικό.

Στα παραπάνω θα πρέπει να προσθέσουμε ότι σκηνικό βίας επικρατεί στο ίδιο το Ιράκ: Ιρανικές επιθέσεις αναφέρθηκαν στο ιρακινό Κουρδιστάν και στη μεγαλύτερη εγκατάσταση φυσικού αερίου της ευρύτερης περιοχής στη Σουλεϊμανίγια. Ανταλλαγές πυρών αναφέρονται και στα σύνορα της Υεμένης με τη Σαουδική Αραβία. Σχετικά βίντεο και μαρτυρίες κυκλοφόρησαν τα τελευταία εικοσιτετράωρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δίχως να συνοδεύονται από επίσημες παραδοχές.

Πάντως, αν όντως η Σαουδική Αραβία σχεδιάζει μια στρατιωτική επιχείρηση στη περιοχή των Χούθι, τότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι η σύγκρουση επεκτείνεται γεωγραφικά και μαζί της ο κίνδυνος για την αγορά ενέργειας.

Ενδεχομένως οι κινήσεις των Σαουδαράβων να αποτελούν προοίμιο και μιας νέας αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν, στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατιωτικής λύσης για το πρόβλημα.