Πληθωρισμός: Άλμα στο 5,1% τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα, με αρνητικό δείκτη στα τρόφιμα – Εκτιμήσεις της Eurostat και για την ΕΕ

Στο 5,1% διαμορφώνεται ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας άλμα από το 3,7% του Αυγούστου, εξαιτίας κυρίως της ώθησης από την ενέργεια, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Eurostat, που εκτιμά ότι στην ευρωζώνη ο πληθωρισμός διαμορφώνεται σε 3,8% από 3,2% αντίστοιχα.
Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, η ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat (18,8%, σε σύγκριση με 14,3% τον Αύγουστο).
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Ακολουθείται από τις υπηρεσίες (3,2%, σε σύγκριση με 3,0% τον Αύγουστο), τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τον καπνό (1,4%, σε σύγκριση με 1,1% τον Αύγουστο) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (1,1%, σε σύγκριση με 1,2% τον Αύγουστο).
Η Ελλάδα μαζί με την Βουλγαρία, την Ισπανία, την Κύπρο, τη Λιθουανία και το Λουξεμβούργο εμφανίζεται στις χώρες με υψηλό πληθωρισμό, πάνω από 5%.
Αρνητικός πληθωρισμός στα τρόφιμα
Από τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου προκύπτει ότι ο κλάδος τροφίμων στην Ελλάδα δεν επιβάρυνε το «καλάθι», αντίθετα με την ενέργεια.
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Όπως φαίνεται και από τον πίνακα, ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα με βάση την εκτίμηση διαμορφώθηκε στο -0,2% από 0,1% τον Αύγουστο του 2026.
Κύκλοι του υπουργείου Ανάπτυξης σχολιάζουν σχετικά με τα στοιχεία της Eurostat ότι «η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών σε 1.740 κωδικούς προϊόντων λειτούργησε θετικά, καθώς για άλλον ένα μήνα ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι αρνητικός, παρά το δυσμενές ευρύτερο διεθνές περιβάλλον και το πρόβλημα του κόστους ζωής σε πολλούς άλλους τομείς»