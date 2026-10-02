Κικίλιας: 78,4 εκατ. ευρώ για 13 έργα σε λιμάνια όλης της χώρας – Από την Αλεξανδρούπολη μέχρι το Καστελλόριζο

Την ολοκλήρωση 13 σημαντικών έργων αναβάθμισης λιμενικών υποδομών, συνολικού προϋπολογισμού 78,4 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Τα έργα, που αφορούν νησιωτικές και ηπειρωτικές περιοχές της χώρας, ενισχύουν την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα, την προσβασιμότητα και την ανθεκτικότητα των λιμένων και εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Υπουργείου, σύμφωνα με τον κ. Κικίλια, για τον εκσυγχρονισμό των λιμενικών υποδομών και τη βελτίωση της συνδεσιμότητας των νησιών και των παράκτιων περιοχών.

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Οι παρεμβάσεις χρηματοδοτήθηκαν κατά κύριο λόγο από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», ενώ έξι από τις παρεμβάσεις συνδυάζουν χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης με πόρους του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και περιφερειακούς, εθνικούς ή ίδιους πόρους των φορέων.

Λιμενικές υποδομές

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εκβαθύνσεις και αποκατάσταση λειτουργικών βαθών, επισκευές μώλων και κρηπιδωμάτων, κατασκευή νέων αποβαθρών και ραμπών, ενίσχυση υποδομών πρόσδεσης και ασφάλειας, έργα προστασίας ακτογραμμών, οδικές συνδέσεις λιμένων και παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις χερσαίες λιμενικές ζώνες.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι τα έργα στην Αλεξανδρούπολη, την Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας, τη Στυλίδα και τον Βόλο, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 59,3 εκατ. ευρώ. Έξι από τις παρεμβάσεις συνδυάζουν χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης με πόρους του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και περιφερειακούς, εθνικούς ή ίδιους πόρους των φορέων.

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Από την Αλεξανδρούπολη έως το Καστελλόριζο

Στην Αλεξανδρούπολη πραγματοποιήθηκαν εργασίες εκβάθυνσης της λιμενολεκάνης και του διαύλου, καθώς και οδικής σύνδεσης του λιμένα με τη νέα Περιφερειακή Οδό. Στη Στυλίδα ολοκληρώθηκαν η εκβάθυνση της λιμενολεκάνης και η διεύρυνση του διαύλου για την ασφαλέστερη υποδοχή πλοίων, ενώ στον Βόλο αποκαταστάθηκαν τα λειτουργικά βάθη του λιμένα μετά τις ζημιές που προκάλεσαν οι κακοκαιρίες Daniel και Elias. Στην Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας κατασκευάστηκαν νέα αποβάθρα και κυματοθραύστης, οδός πρόσβασης, γέφυρες και χώρος στάθμευσης, ενώ στην Ιερά Μονή Ιβήρων κατασκευάστηκε νέος κυματοθραύστης, επεκτάθηκε ο προβλήτας και αναβαθμίστηκαν οι υποδομές πρόσβασης.

Παρεμβάσεις ολοκληρώθηκαν επίσης στην Ίο, με αποκατάσταση κρηπιδωμάτων, φωτισμού, παροχών και μέσων ασφάλειας, στο Αργοστόλι, με ανάπλαση της παραλιακής ζώνης, πεζοδρόμιο, ποδηλατόδρομο και υποδομές προσβασιμότητας, καθώς και στο Ηράκλειο, όπου αποκαταστάθηκαν ζημιές στον προσήνεμο μώλο και επεκτάθηκε η θωράκισή του.

Στη Σύμη κατασκευάστηκαν κρηπιδώματα στη θέση Πέταλο και νέες υποδομές πρόσδεσης, στο Λακκί της Λέρου αποκαταστάθηκε ο προβλήτας Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων και ενισχύθηκε η θωράκιση της αποβάθρας, ενώ στην Αγία Ρουμέλη κατασκευάστηκε νέα ράμπα εξυπηρέτησης Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων για ασφαλέστερη προσέγγιση ακόμη και σε δυσμενείς συνθήκες. Στη Μεγίστη (Καστελλόριζο) πραγματοποιήθηκαν επείγουσες εργασίες αποκατάστασης και προστασίας του λιμένα, ενώ στη Σητεία κατασκευάστηκαν ύφαλοι κυματοθραύστες και πραγματοποιήθηκε τεχνητή αναπλήρωση του αιγιαλού για την προστασία της ακτογραμμής.

«Η αξία ενός έργου φαίνεται όταν παραδίδεται στους πολίτες και κάνει την καθημερινότητά τους καλύτερη», επισήμανε ο Βασίλης Κικίλιας.