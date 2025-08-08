Πληθωρισμός: Νέος «καύσωνας» ακρίβειας τον Ιούλιο – Στο 3,1% επιταχύνθηκαν οι τιμές

Σε τροχιά επιτάχυνσης κινήθηκε τον Ιούλιο η ακρίβεια στην Ελλάδα, με τον πληθωρισμό να αυξάνεται κατά 3,1% σε ετήσια βάση, έναντι 2,7% τον Ιούλιο του 2024.

Η άνοδος της ακρίβειας αποδίδεται κυρίως στις υψηλότερες τιμές σε τρόφιμα, στέγαση και υπηρεσίες εστίασης, ενώ η μείωση σε καύσιμα και ορισμένα είδη καταναλωτικών αγαθών περιόρισε μερικώς τις πιέσεις του πληθωρισμού.

Σε ετήσια βάση, η ομάδα διατροφής κατέγραψε άνοδο 2,8%, η στέγαση 6,6%, η εκπαίδευση 2,6% και οι υπηρεσίες εστίασης–φιλοξενίας 6,2%. Αυξημένες τιμές σημειώθηκαν και σε αλκοολούχα ποτά-καπνό, υγεία, επικοινωνίες και ένδυση-υπόδηση (+8,4%). Αντίθετα, οι μεταφορές εμφάνισαν πτώση 1,1%, λόγω μειώσεων σε καύσιμα και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

Σε μηνιαία βάση, ο ΔΤΚ υποχώρησε κατά 0,4%, κυρίως λόγω των θερινών εκπτώσεων στην ένδυση–υπόδηση (-21,5%), στα είδη νοικοκυριού (-1,1%) και σε προϊόντα αναψυχής (-0,5%). Ωστόσο, οι αυξήσεις στα νωπά τρόφιμα, το ελαιόλαδο, τα ενοίκια, τον ηλεκτρισμό, τα καύσιμα και τα αεροπορικά εισιτήρια κράτησαν τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα.

Ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός για το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2024 – Ιουλίου 2025 διαμορφώθηκε στο 2,6%, ελαφρώς χαμηλότερα από το 2,8% της προηγούμενης περιόδου, με την τάση ανόδου των τιμών να αναμένεται να διατηρηθεί, εντείνοντας την πίεση στα νοικοκυριά.