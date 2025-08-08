Συμβαίνει τώρα:
Πληθωρισμός: Νέος «καύσωνας» ακρίβειας τον Ιούλιο – Στο 3,1% επιταχύνθηκαν οι τιμές

Η άνοδος της ακρίβειας αποδίδεται κυρίως στις υψηλότερες τιμές σε τρόφιμα, στέγαση και υπηρεσίες εστίασης
Businessman hand stacking money coins with virtual percentage icons for financial banking increase interest rate, mortgage and property investment dividend value from business growth concept
Φωτογραφία: iStock
Κώστας Αποστολόπουλος

Σε τροχιά επιτάχυνσης κινήθηκε τον Ιούλιο η ακρίβεια στην Ελλάδα, με τον πληθωρισμό να αυξάνεται κατά 3,1% σε ετήσια βάση, έναντι 2,7% τον Ιούλιο του 2024.

Η άνοδος της ακρίβειας αποδίδεται κυρίως στις υψηλότερες τιμές σε τρόφιμα, στέγαση και υπηρεσίες εστίασης, ενώ η μείωση σε καύσιμα και ορισμένα είδη καταναλωτικών αγαθών περιόρισε μερικώς τις πιέσεις του πληθωρισμού.

Σε ετήσια βάση, η ομάδα διατροφής κατέγραψε άνοδο 2,8%, η στέγαση 6,6%, η εκπαίδευση 2,6% και οι υπηρεσίες εστίασης–φιλοξενίας 6,2%. Αυξημένες τιμές σημειώθηκαν και σε αλκοολούχα ποτά-καπνό, υγεία, επικοινωνίες και ένδυση-υπόδηση (+8,4%). Αντίθετα, οι μεταφορές εμφάνισαν πτώση 1,1%, λόγω μειώσεων σε καύσιμα και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

Σε μηνιαία βάση, ο ΔΤΚ υποχώρησε κατά 0,4%, κυρίως λόγω των θερινών εκπτώσεων στην ένδυση–υπόδηση (-21,5%), στα είδη νοικοκυριού (-1,1%) και σε προϊόντα αναψυχής (-0,5%). Ωστόσο, οι αυξήσεις στα νωπά τρόφιμα, το ελαιόλαδο, τα ενοίκια, τον ηλεκτρισμό, τα καύσιμα και τα αεροπορικά εισιτήρια κράτησαν τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα.

Ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός για το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2024 – Ιουλίου 2025 διαμορφώθηκε στο 2,6%, ελαφρώς χαμηλότερα από το 2,8% της προηγούμενης περιόδου, με την τάση ανόδου των τιμών να αναμένεται να διατηρηθεί, εντείνοντας την πίεση στα νοικοκυριά.

