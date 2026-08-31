Θερινές εκπτώσεις 2026: «Καμπανάκι» ΕΣΕΕ – Κατέγραψε χαμηλότερες πωλήσεις για 6 στις 10 επιχειρήσεις

Χαμηλότερες πωλήσεις σε σχέση με πέρυσι κατέγραψε το 57,5% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου κατά τις φετινές θερινές εκπτώσεις, ενώ μόλις το 10,8% δήλωσε υψηλότερο τζίρο, σύμφωνα με την πανελλαδική έρευνα του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ.

Το 30,7% των επιχειρήσεων κινήθηκε στα ίδια επίπεδα με τις θερινές εκπτώσεις του 2025, ωστόσο η συνολική εικόνα όπως την παρουσιάζει η ΕΣΕΕ προστίθεται σε ένα ήδη χαμηλό πρώτο εξάμηνο και αποτυπώνει τις πιέσεις που δέχεται η αγορά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι χαμηλότερες τιμές δεν κατάφεραν να προσελκύσουν τους καταναλωτές, οι οποίοι, σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατευθύνουν το διαθέσιμο εισόδημά τους στα απολύτως απαραίτητα αγαθά και υπηρεσίες. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί προβληματισμό για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, οι οποίες περιμένουν τα μέτρα ελάφρυνσης που αναμένεται να ανακοινωθούν στη ΔΕΘ.

Χαμηλός τζίρος και περιορισμένη ικανοποίηση

Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις, ποσοστό 47,2%, δήλωσαν λίγο έως καθόλου ικανοποιημένες από τον τζίρο τους κατά τη διάρκεια των θερινών εκπτώσεων. Το 42% εμφανίστηκε μέτρια ικανοποιημένο, ενώ μόλις το 10,9% δήλωσε πολύ ή πάρα πολύ ικανοποιημένο.

Παράλληλα, το 37,7% των επιχειρηματιών προτίθεται να διατηρήσει τις χαμηλές τιμές και τις προσφορές και μετά το επίσημο τέλος των θερινών εκπτώσεων, παρά τους περιορισμούς του σχετικού θεσμικού πλαισίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκπτώσεις άνω του 30% χωρίς αντίστοιχη αύξηση πωλήσεων

Το 57,6% των επιχειρήσεων υιοθέτησε ποσοστά εκπτώσεων άνω του 30%. Το μεγαλύτερο ποσοστό, 34%, κινήθηκε στο κλιμάκιο έκπτωσης 31% έως 40%, ενώ το 28,8% διαμόρφωσε τις εκπτώσεις του μεταξύ 21% και 30%.

Ο Ιούλιος ήταν για το 44,3% των επιχειρήσεων η περίοδος με την υψηλότερη αγοραστική κίνηση. Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου ακολούθησε με 20,3%, ενώ το 31,1% δεν διέκρινε διαφορά μεταξύ των επιμέρους περιόδων.

Στις επιχειρήσεις που δήλωσαν πτώση πωλήσεων, το 53,3% κατέγραψε μείωση έως 10%. Η επίδοση αυτή είναι βελτιωμένη σε σχέση με πέρυσι, αλλά η ΕΣΕΕ επισημαίνει ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί θετική.

Αντίστοιχα, στις επιχειρήσεις που δήλωσαν αύξηση πωλήσεων, το 52,2% ανέφερε άνοδο έως 10%.

Το 66% διατήρησε τα ίδια ποσοστά εκπτώσεων με το 2025, ενώ το 26,4% προχώρησε σε μεγαλύτερες εκπτώσεις. Σε ό,τι αφορά τα εμπορεύματα, το 41,5% πραγματοποίησε εκπτώσεις σε όλα τα προϊόντα του καταστήματος.

Χαμηλότερη επισκεψιμότητα στα καταστήματα

Το 43,9% των επιχειρήσεων κατέγραψε χαμηλότερη επισκεψιμότητα σε σχέση με πέρυσι, ενώ το 42,5% κινήθηκε στα ίδια επίπεδα. Μόλις το 12,3% δήλωσε υψηλότερη επισκεψιμότητα και μόνο το 16% των επιχειρηματιών εμφανίστηκε πολύ ικανοποιημένο από την κίνηση στα καταστήματά του.

Στις επιχειρήσεις που διαθέτουν site ή e-shop, το 75% δήλωσε ότι οι ηλεκτρονικές πωλήσεις ήταν χαμηλότερες από τις πωλήσεις του φυσικού καταστήματος.

Ακρίβεια και ενεργειακό κόστος

Οι επιχειρηματίες αξιολογούν ως σημαντικότερα προβλήματα για την επιχειρηματικότητα την ακρίβεια, το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, την αύξηση του λειτουργικού κόστους και την άνοδο των τιμών των προμηθευτών.

Για το 81,2% των επιχειρήσεων, το λειτουργικό κόστος αυξήθηκε έως 20% από τις αρχές του έτους, λόγω της αύξησης των τιμών της ενέργειας.

Παράλληλα, το 57,6% των επιχειρηματιών εκτιμά ότι τα πρόσφατα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πλατφόρμες Temu και Shein δεν θα περιορίσουν καθόλου ή θα περιορίσουν σε πολύ μικρό βαθμό τις πωλήσεις τους.

Ισχυρότερες πιέσεις καταγράφονται στα επιμορφωτικά, ψυχαγωγικά και αθλητικά είδη, ενώ ακολουθούν η ένδυση και η υπόδηση.

Ο Διοικητικός Διευθυντής του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ, Χαράλαμπος Αράχωβας, δήλωσε ότι απαιτούνται άμεσα παρεμβάσεις για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, των θέσεων εργασίας και της κοινωνικής συνοχής. «Το εμπόριο και η επιχειρηματικότητα δεν ζητούν μέτρα στήριξης για την περαιτέρω επέκτασή τους αλλά για την ίδια τους την επιβίωση», ανέφερε.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τηλεφωνικά, με δομημένο ερωτηματολόγιο σε δείγμα 212 επιχειρήσεων, που αντιστοιχούν σε σχεδόν 400 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στον οικιακό εξοπλισμό, στα ψυχαγωγικά και επιμορφωτικά είδη, καθώς και στην ένδυση και την υπόδηση.