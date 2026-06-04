Ποια μέτρα συστήνει η Κομισιόν για να πέσει το κόστος της ενέργειας στην Ελλάδα

Η κρίση του 2022-23 μαζί με τη νέα λόγω της Μέσης Ανατολής έχουν οδηγήσει σε αυξημένες τιμές ενέργειας τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Ελλάδα. Όπως επισήμανε η Κομισιόν στα πλαίσια του εαρινού πακέτου που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη, η χώρα μας έχει τρόπους να μειώσει το κόστος, αλλά χρειάζεται να αναλάβει δράση σε αρκετούς επιμέρους τομείς.

Αρχικά, να σημειώσουμε ότι οι Βρυξέλλες υπολογίζουν το κόστος των μέχρι τώρα κοινωνικών μέτρων στήριξης με επίκεντρο την ενέργεια στο 0,2% του ΑΕΠ. Μάλιστα, αν οι επιδοτήσεις στα καύσιμα και τα υπόλοιπα μέτρα χρειαστεί να επεκταθούν ως τα τέλη του έτους, τότε θα φτάσουν το 0,6% του ΑΕΠ, εκτιμά η Κομισιόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε γενικές γραμμές, η έκθεση χαρακτηρίζει επαρκή την ταχύτητα με την οποία εφαρμόζει η χώρα μας μεγάλα κοινοτικά προγράμματα, όπως είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, ζητώντας να διατηρηθεί και στο εξής ώστε να υπάρξει αποτέλεσμα.

Στα θετικά συγκαταλέγεται και η διείσδυση των ΑΠΕ στο ελληνικό ενεργειακό μείγμα, η οποία εξελίσσεται με αρκετά ταχύ ρυθμό.

Πάντως, η Κομισιόν χαρακτηρίζει ως ιδιαίτερα μεταβλητές τις τιμές χονδρικής στον ηλεκτρισμό, λόγω της εξάρτησης από το φυσικό αέριο. Προκειμένου να περιοριστεί αυτός ο αλληλοσυσχετισμός, προτείνεται η ανάπτυξη των υπεράκτιων αιολικών, η υλοποίηση νέων διασυνδέσεων με τα νησιά, περισσότεροι έξυπνοι μετρητές, όπως και η μείωση των απωλειών δικτύου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, σύσταση απευθύνουν οι Βρυξέλλες ώστε να περιοριστούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στη λιανική. Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι πέρυσι οι οφειλές μειώθηκαν κατά 350 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 3,4 δισ. του 2024, αν και παραμένουν σε καθόλου αμελητέο επίπεδο.

Οι ενεργειακές επιδοτήσεις και ο τρόπος που εφαρμόζονται στην Ελλάδα αποτελούν ακόμη ένα σημείο κριτικής. Οι Βρυξέλλες κάνουν ένα διαχωρισμό ανάμεσα στις επιδοτήσεις προς τα ορυκτά καύσιμα, ιδίως στη βιομηχανία, και στις αντίστοιχες προς τον ηλεκτρισμό. Αναφέρει σχετικά ότι ως αποτέλεσμα ευνοούνται τα καύσιμα και καθυστερεί ο εξηλεκτρισμός της οικονομίας.

Τέλος, σύσταση απευθύνεται και για τις μεταφορές, όπου ο γερασμένος στόλος στη χώρα μας είναι ιδιαίτερα ρυπογόνος. Έτσι, η Κομισιόν ζητά να προχωρήσει ταχύτερα η ηλεκτροκίνηση μαζί με αντίστοιχες πρωτοβουλίες στην ακτοπλοΐα και τις συγκοινωνίες.