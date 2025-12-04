Μακρο-οικονομία

Πως θα αποφύγει η Ελλάδα ακριβότερες τιμές ρεύματος λόγω της έλευσης των data centers

Να μην επαναλάβει τα λάθη των ΗΠΑ επιδιώκει η κυβέρνηση
Shot of Data Center With Multiple Rows of Fully Operational Server Racks
iStock
Χάρης Αποσπόρης

Ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη των data centers στη χώρα μας θέτει η κυβέρνηση την κάλυψη των υψηλών ενεργειακών τους αναγκών με τρόπο που δεν θα αυξήσει τις τιμές ηλεκτρικού ρεύματος για τους καταναλωτές.

Την κατεύθυνση έδωσε αυτή την εβδομάδα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, λέγοντας ότι οι συγκεκριμένες υποδομές πρέπει να λειτουργήσουν με τη δική τους ενεργειακή τροφοδοσία. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι τα data center θα βασιστούν σε πηγές ενέργειας πίσω από το μετρητή και όχι σε ποσότητες ηλεκτρικού ρεύματος από το ευρύτερο δίκτυο.

Με τον τρόπο αυτό, γίνεται εμφανές ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να δει το ενεργειακό κόστος να αυξάνεται για τον Έλληνα καταναλωτή, όπως δηλαδή συνέβη στις ΗΠΑ. Ενδεικτικά, σε περιοχές όπου αναπτύχθηκαν τα data center, σημειώθηκαν αυξήσεις έως και 267% στην τιμή χονδρικής, με τους καταναλωτές να διαμαρτύρονται έντονα.

Σε εθνικό επίπεδο, τα τιμολόγια λιανικής ανέβηκαν 6% φέτος τον Αύγουστο σε ετήσια βάση στις ΗΠΑ, γεγονός που αποδίδεται σε σημαντικό βαθμό στην ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, το πρώτο βήμα στον κλάδο γίνεται ήδη μέσω της επένδυσης της ΔΕΗ για κέντρο δεδομένων στην Κοζάνη. Όμως, η επιχείρηση έχει τονίσει ότι η τροφοδοσία του θα στηριχθεί στο ευρύτερο ενεργειακό cluster που αναπτύσσει στην περιοχή, ισχύος αρκετών γιγαβάτ. Έτσι, νέα έργα όπως τα φωτοβολταϊκά και η αποθήκευση ενέργειας θα είναι σε θέση να προσφέρουν αυτοδύναμα την ενέργεια που θα χρειαστεί.

Μάλιστα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Γιώργος Στάσσης, μίλησε πρόσφατα για το συγκεκριμένο θέμα. Υπογράμμισε ότι αν προστεθεί στο σύστημα μεγάλη ζήτηση από data center, τότε το μέσο ενεργειακό κόστος θα αυξηθεί. Επειδή στόχος είναι η συγκράτηση του κόστους για τον καταναλωτή, πρέπει να βρεθούν λύσεις και εκεί ακριβώς έρχεται η στρατηγική που εφαρμόζει η ΔΕΗ.

«Αντί να στέλνεις πρώτα το ρεύμα στο δίκτυο και μετά στα data centers, δημιουργείς ένα σύστημα όπου η ενέργεια ρέει από τα εργοστάσια προς το data center και μετά στο δίκτυο. Έτσι εξασφαλίζεται σταθερότητα, ευελιξία και μειώνεται η διακοπτόμενη φύση των ΑΠΕ», εξήγησε.

Μακρο-οικονομία
