Προϋπολογισμός 2026: Όλη η εξειδίκευση των μέτρων – Στο 119% του ΑΕΠ το δημόσιο χρέος το 2029

Την παρουσίαση του προϋπολογισμού του 2026 έκαναν ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς
Κατάθεση στην Βουλή, από τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά του Κρατικού Προϋπολογισμό του 2026
Κατάθεση στην Βουλή, από τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά του Κρατικού Προϋπολογισμό του 2026

Κατατέθηκε στη Βουλή, νωρίτερα σήμερα (20.11.2025) το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026 και στην παρουσίαση προχώρησαν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης μαζί με τον υφυπουργό Οικονομικών, Θάνο Πετραλιά. Κυρίαρχο στοιχείο του τελικού σχεδίου είναι η ενίσχυση του εισοδήματος. 

13:13 | 20.11.2025
Πιθανή αναθεώρηση προς τα πάνω των προβλέψεων για την ανάπτυξη

Το 2027 περιορίζονται οι ρυθμοί ανάπτυξης λόγω του τέλους του Ταμείου Ανάκαμψης το 2026, αλλά δεν έχουν ενσωματωθεί η επίδραση των νέων μέτρων πολιτικής, σημείωσε ο κος Πετραλιάς.

12:56 | 20.11.2025
Πιερρακάκης: Τιμητικό για τη χώρα το σενάριο για προεδρία του Eurogroup

Τιμητικό για τη χώρα το γεγονός ότι ακούγεται το όνομα του ως πιθανού υποψηφίου για την προεδρία του Eurogroup, δήλωσε ο κος Πιερρακάκης.

12:52 | 20.11.2025
Παράθυρο για επιπλέον μέτρα στήριξης

Ο πρωθυπουργός έχει τη βούληση να στηρίξει την κοινωνία όποτε χρειάζεται και το οικονομικό επιτελείο διαθέτει την ευελιξία να το πράξει, δήλωσε ο κος Πιερρακάκης.

12:42 | 20.11.2025
Επιπλέον διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος 1,2 δισ. ευρώ για επιπλέον μέτρα και επενδύσεις το 2027 - 2028

Για το 2027, μαζί με τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί (πχ κατάργηση προσωπικής διαφοράς, κατάργηση ΕΝΦΙΑ στα μικρά χωριά κλπ. δηλαδή 2 δισ. ευρώ), υπάρχει ένα περιθώριο 800 - 900 εκατ. ευρώ (και όχι μόνο για νέα μέτρα και πιθανώς για επενδύσεις) και επιπλέον 300 εκατ. ευρώ το 2028, σημείωσε ο κος Πετραλιάς. Αυτή τη στιγμη, ο χώρος για το 2026, έχει εξαντληθεί, εκτός αν υπάρξει αύξηση ενεργητικών εσόδων. 

12:37 | 20.11.2025
Αυξάνεται η δαπάνη για τα επιδόματα ανεργίας, παρότι μειώνεται η ανεργία

Την αύξηση της δαπάνης για επιδόματα ανεργίας παρά την μείωση της ανεργίας επισήμανε, ο κος Πετραλιάς, γεγονός που οφείλεται στις αυξήσεις του κατώτατου μισθού (επί του υπολογίζεται το επίδομα ανεργίας) αλλά και στα εποχικά επιδόματα.

12:36 | 20.11.2025
Διπλάσιες σε σχέση με το 2019 οι δαπάνες υγείας

Οι δαπανές του υπ. Υγείας έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με το 2019 και είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητα της υγείας, δήλωσε ο κος Πετραλιάς.

12:32 | 20.11.2025
Οι έμμεσοι φόροι πέφτουν στο 62% έναντι 67% το 2019

Στο 62% πέφτει το ποσοστό των εμμέσων φόρων έναντι 67% που ήταν το 2019, σύμφωνα με τον κο Πετραλιά.

12:31 | 20.11.2025
Με τριπλάσιο ρυθμό η αύξηση του κατά κεφαλή ΑΕΠ στην Ελλάδα

Το Κατά Κεφαλή ΑΕΠ, σε σταθερές τιμές, στην Ελλάδα έχει αυξηθεί με τριπλάσιο ρυθμό σε σχέση με την ευρωζώνη, σύμφωνα με τον κο Πετραλιά.

12:29 | 20.11.2025
Η αύξηση των αμοιβών είναι κατά 10% μεγαλύτερη από τον πληθωρισμό

Η αύξηση των αμοιβών είναι κατά 10% μεγαλύτερη από τον πληθωρισμό, δήλωσε ο Θάνος Πετραλιάς, κατά την παρουσίαση του προϋπολογισμού.

12:28 | 20.11.2025
Ο πιο επεκτατικός προϋπολογισμός των τελευταίων ετών

Ο προϋπολογισμός είναι ο πιο επεκτατικός των τελευταίων χρόνων, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς.

12:28 | 20.11.2025
Ο προϋπολογισμός κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή
12:26 | 20.11.2025
Στα 7,92 δισ. ευρώ το σύνολο των μέτρων το 2027

Στα 7,92 δισ. ευρώ θα φτάσει το συνολικό κόστος των νέων μέτρων μέχρι το 2027, σύμφωνα με δηλώσεις του κου Πιερρακάκη

12:20 | 20.11.2025
Στο 119% του ΑΕΠ το δημόσιο χρέος το 2029

Στο 119% του ΑΕΠ θα ανέλθει το δημόσιο χρέος της χώρας το 2029, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ΥΠΟΙΚ, Κυριάκος Πιερρακάκης κατά την παρουσίαση του τελικού σχεδίου του προϋπολογισμού του 2026. 

Ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης
