Κατατέθηκε στη Βουλή, νωρίτερα σήμερα (20.11.2025) το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026 και στην παρουσίαση προχώρησαν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης μαζί με τον υφυπουργό Οικονομικών, Θάνο Πετραλιά. Κυρίαρχο στοιχείο του τελικού σχεδίου είναι η ενίσχυση του εισοδήματος.
Προϋπολογισμός 2026: Όλη η εξειδίκευση των μέτρων – Στο 119% του ΑΕΠ το δημόσιο χρέος το 2029
Το 2027 περιορίζονται οι ρυθμοί ανάπτυξης λόγω του τέλους του Ταμείου Ανάκαμψης το 2026, αλλά δεν έχουν ενσωματωθεί η επίδραση των νέων μέτρων πολιτικής, σημείωσε ο κος Πετραλιάς.
Τιμητικό για τη χώρα το γεγονός ότι ακούγεται το όνομα του ως πιθανού υποψηφίου για την προεδρία του Eurogroup, δήλωσε ο κος Πιερρακάκης.
Ο πρωθυπουργός έχει τη βούληση να στηρίξει την κοινωνία όποτε χρειάζεται και το οικονομικό επιτελείο διαθέτει την ευελιξία να το πράξει, δήλωσε ο κος Πιερρακάκης.
Για το 2027, μαζί με τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί (πχ κατάργηση προσωπικής διαφοράς, κατάργηση ΕΝΦΙΑ στα μικρά χωριά κλπ. δηλαδή 2 δισ. ευρώ), υπάρχει ένα περιθώριο 800 - 900 εκατ. ευρώ (και όχι μόνο για νέα μέτρα και πιθανώς για επενδύσεις) και επιπλέον 300 εκατ. ευρώ το 2028, σημείωσε ο κος Πετραλιάς. Αυτή τη στιγμη, ο χώρος για το 2026, έχει εξαντληθεί, εκτός αν υπάρξει αύξηση ενεργητικών εσόδων.
Την αύξηση της δαπάνης για επιδόματα ανεργίας παρά την μείωση της ανεργίας επισήμανε, ο κος Πετραλιάς, γεγονός που οφείλεται στις αυξήσεις του κατώτατου μισθού (επί του υπολογίζεται το επίδομα ανεργίας) αλλά και στα εποχικά επιδόματα.
Οι δαπανές του υπ. Υγείας έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με το 2019 και είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητα της υγείας, δήλωσε ο κος Πετραλιάς.
Στο 62% πέφτει το ποσοστό των εμμέσων φόρων έναντι 67% που ήταν το 2019, σύμφωνα με τον κο Πετραλιά.
Το Κατά Κεφαλή ΑΕΠ, σε σταθερές τιμές, στην Ελλάδα έχει αυξηθεί με τριπλάσιο ρυθμό σε σχέση με την ευρωζώνη, σύμφωνα με τον κο Πετραλιά.
Η αύξηση των αμοιβών είναι κατά 10% μεγαλύτερη από τον πληθωρισμό, δήλωσε ο Θάνος Πετραλιάς, κατά την παρουσίαση του προϋπολογισμού.
Ο προϋπολογισμός είναι ο πιο επεκτατικός των τελευταίων χρόνων, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς.
Στα 7,92 δισ. ευρώ θα φτάσει το συνολικό κόστος των νέων μέτρων μέχρι το 2027, σύμφωνα με δηλώσεις του κου Πιερρακάκη
Στο 119% του ΑΕΠ θα ανέλθει το δημόσιο χρέος της χώρας το 2029, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ΥΠΟΙΚ, Κυριάκος Πιερρακάκης κατά την παρουσίαση του τελικού σχεδίου του προϋπολογισμού του 2026.
