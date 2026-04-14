Πτώση κατανάλωσης έως 30% το Πάσχα αναφέρουν επιχειρηματίες από εμπορικά καταστήματα και πρατήρια καυσίμων

Η αγοραστική κίνηση του Πάσχα ενισχύθηκε και φέτος τις τελευταίες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας αλλά το ταμείο της αγοράς είναι μείον σύμφωνα με επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο.

Πολλοί καταναλωτές έσπευσαν για αγορές βασικών αγαθών, όπως αρνί, λαχανικά και φρούτα, στο παρά πέντε του Πάσχα με σκοπό να πετύχουν καλύτερες τιμές ενώ περιόρισαν τις δαπάνες στα αναγκαία για το εορταστικό τραπέζι, με αποτέλεσμα επαγγελματίες της αγοράς να μιλούν για πτώση της κατανάλωσης που κυμάνθηκε κατά μέσο όρο σε 20-30% σε σχέση με πέρυσι.

Η κατανάλωση είχε πολλές ταχύτητες. Αυξήθηκε στα κέντρα επαρχιακών πόλεων πανελλαδικά, κυρίως σε σούπερ μάρκετ, καταστήματα τροφίμων, μεγάλα εμπορικά καταστήματα και χώρους εστίασης ενώ υστέρηση παρατηρήθηκε σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οι προσδοκίες του εμπορικού κόσμου για τόνωση των εσόδων των επιχειρήσεων τις ημέρες του Πάσχα, μετά από μια περίοδο υποτονικών πωλήσεων, δεν επιβεβαιώθηκαν. Το Δώρο, οι παροχές στον ιδιωτικό τομέα αλλά και το fuel pass φαίνεται ότι διατέθηκαν στις αυξημένες υποχρεώσεις των νοικοκυριών, σε δώρα για τα παιδιά και στις δαπάνες για μεταφορές και καύσιμα.

Στελέχη της αγοράς σημειώνουν ότι όσο αυξάνεται η ακρίβεια, ειδικά σε τρόφιμα και καύσιμα, η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών μειώνεται και αυτό έχει αντίκτυπο στις επιχειρήσεις.

Αυτά είναι τα συμπεράσματα τόσο εκπροσώπων του λιανεμπορίου όσο και πρατηριούχων που είναι πεπεισμένοι ότι οι τιμές των καυσίμων παρά τις οριακές αποκλιμακώσεις δεν θα υποχωρήσουν όσο οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμένουν στην περιοχή των 100 δολαρίων το βαρέλι και τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν αποκλεισμένα.

Με άλλα λόγια, οι τιμές προ του πολέμου δεν αναμένεται να επιστρέψουν σύντομα, ακόμη κι αν ο πόλεμος τελειώσει στο προσεχές διάστημα.

Αυτό άλλωστε επισημαίνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που βλέπει τις πληθωριστικές πιέσεις να απειλούν την οικονομική ανάπτυξη ενώ προετοιμάζεται για μέτρα στήριξης των πολιτών έναντι των αυξημένων τιμών ενέργειας και καυσίμων εξαιρώντας ωστόσο τη συζήτηση για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ).