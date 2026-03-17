PwC: Πάνω από 18 δισ. ευρώ η αξία εξαγορών και συγχωνεύσεων επιχειρήσεων το 2025

Στα 23,6 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το συνολικό κεφάλαιο που κινητοποιήθηκε γύρω από επιχειρήσεις στην Ελλάδα το 2025, σύμφωνα με μελέτη που παρουσίασε η PwC, με την αγορά να παραμένει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Η PwC σημειώνει ότι οι επιχειρήσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο ισχυρού επενδυτικού ενδιαφέροντος, καθώς από το συνολικό αυτό ποσό τα 18,3 δισ. ευρώ προήλθαν από εξαγορές και συγχωνεύσεις, τα 2,8 δισ. ευρώ από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και τα 1,3 δισ. ευρώ από ιδιωτικοποιήσεις, ενώ ξεχωριστή ήταν και η δραστηριότητα στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, με συναλλαγές 10,3 δισ. ευρώ σε λογιστική αξία στην πρωτογενή και τη δευτερογενή αγορά.

Σύμφωνα με τη μελέτη, το 2025 πραγματοποιήθηκαν 187 συναλλαγές εξαγορών και συγχωνεύσεων, ενώ οι πέντε μεγαλύτερες συμφωνίες ξεπέρασαν αθροιστικά τα 14 δισ. ευρώ. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι η αγορά δεν κινήθηκε μόνο με μεγάλο όγκο, αλλά και με πολύ υψηλές αποτιμήσεις σε επιλεγμένα deals. Η PwC επισημαίνει ακόμη ότι υπήρξε έντονη διακλαδική δραστηριότητα, με τον κλάδο της ψυχαγωγίας να ξεχωρίζει σε αξία λόγω της μεγάλης συμφωνίας της Allwyn με τον ΟΠΑΠ.

Ιδιαίτερο βάρος είχαν και οι συναλλαγές private equity. Οι συμφωνίες στις οποίες συμμετείχαν εταιρείες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων έφτασαν τα 3,9 δισ. ευρώ, με 35 συναλλαγές να αφορούν επενδύσεις σε ελληνικές επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα, η μελέτη καταγράφει αισθητή ενίσχυση του ενδιαφέροντος των ξένων επενδυτών για ελληνικές επιχειρήσεις, με αύξηση κατά 30 συναλλαγές και άνοδο της μέσης αξίας ανά συναλλαγή κατά 65 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, οι ελληνικές επιχειρήσεις αύξησαν τη συνολική αξία των εξαγορών τους σε ξένες αγορές σε σχέση με το 2024, με άνοδο τόσο στον αριθμό των συμφωνιών όσο και στη μέση αξία τους.

Στο σκέλος των ιδιωτικοποιήσεων, η αξία των συμφωνιών που έκλεισαν το 2025 ήταν χαμηλότερη, στα 1,3 δισ. ευρώ, με βασικές κινήσεις την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού έναντι 1,28 δισ. ευρώ και την πώληση της Μαρίνας Ζέας στη D Marinas Hellas. Παράλληλα, η PwC καταγράφει μετατόπιση της δραστηριότητας προς μικρότερου μεγέθους συναλλαγές, καθώς οι συμφωνίες στην κατηγορία 50 έως 100 εκατ. ευρώ μειώθηκαν κατά 40, ενώ εκείνες στο εύρος 10 έως 50 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν κατά 85 σε σχέση με το 2024.

Η μελέτη συνδέει την ανθεκτικότητα της αγοράς και με το μακροοικονομικό περιβάλλον. Υπενθυμίζει ότι η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 2,1% το 2025, πάνω από το 1,3% της Ευρωζώνης, ενώ για το 2026 η αναθεωρημένη εκτίμηση της Τράπεζας της Ελλάδος τοποθετεί την ανάπτυξη στο 2,2%. Στο τραπεζικό πεδίο, οι ελληνικές τράπεζες συνέχισαν την εξυγίανση των ισολογισμών τους, με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια να υποχωρούν στο 3,6% του συνόλου των δανείων τους τον Σεπτέμβριο του 2025, ενώ οι πωλήσεις χαρτοφυλακίων δανείων ξεπέρασαν τα 10 δισ. ευρώ, με το χαρτοφυλάκιο Attica Bank, Rhodium και Domus να φτάνει τα 3,7 δισ. ευρώ σε λογιστική αξία.

Για το 2026, η PwC εκτιμά ότι οι συναλλαγές εξαγορών και συγχωνεύσεων θα κινηθούν κοντά στα επίπεδα του 2025, καθώς υπάρχει ήδη απόθεμα συμφωνιών που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε τελικό στάδιο. Η ίδια η μελέτη συνοψίζει την εικόνα σημειώνοντας ότι το ενδιαφέρον για συναλλαγές Ε&Σ παραμένει αμείωτο και φέτος, με την αγορά να έχει περιθώριο να πλησιάσει και πάλι τα επίπεδα ρεκόρ των δύο τελευταίων ετών.