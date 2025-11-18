Σε τριπλή ζώνη θυέλλης η ελληνική οικονομία: Πώς επηρεάζεται από δασμούς, πόλεμο, έλλειψη εργατικού δυναμικού

Αν και η ελληνική οικονομία συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων των λίγων ευρωπαϊκών, οι οποίες παρουσιάζουν τόσο θετικές οικονομικές και δημοσιονομικές επιδόσεις -σύμφωνα με την φθινοπωρινή έκθεση της Κομισιόν που δημοσιεύτηκε χθες (17.11.2025)- βρίσκεται σε ευαίσθητη θέση σε σχέση με τις τρεις ειδικές προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία ως σύνολο.

Οι ειδικές αυτές προκλήσεις όπως επισημαίνονται στην εν λόγω έκθεση οικονομικών προβλέψεων της Κομισιόν δεν είναι άλλες από τον πόλεμο στην Ουκρανία, τους δασμούς και την έλλειψη εργατικού δυναμικού.

Απέναντι και στις τρεις αυτές προκλήσεις, η ελληνική οικονομία εξαιρετικά εκτεθειμένη:

1. Η Ελλάδα ανήκει στις περισσότερο πληττόμενες ευρωπαϊκές χώρες από τους δασμούς Τραμπ

Ξεκινώντας από τους δασμούς των ΗΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη της Κομισιόν, η Ελλάδα καταλαμβάνει η 5η θέση στην κατάταξη των χωρών – μελών της ΕΕ με την μεγαλύτερη έκθεση, φτάνοντας στο 0,4% – 0,5%, μαζί με χώρες όπως η Γερμανία, την Ιταλία και την Αυστρία. Αναφερόμενη η Κομισιόν στην παραπάνω ομάδα χωρών, επισημαίνει πως αυτές οι χώρες εξάγουν μεγάλες ποσότητες προϊόντων με υψηλή φορολογία, όπως χάλυβα, αλουμίνιο, μεσαία και βαρέα επαγγελματικά οχήματα, χημικά προϊόντα και μηχανήματα.

Το συμπέρασμα αυτό αμφισβητεί την άποψη που κυριαρχεί στους κόλπους της κυβέρνησης και οικονομικών αναλυτών, σύμφωνα με την οποία η επίπτωση των δασμών Τραμπ είναι προπαντός έμμεση και λιγότερο άμεση.

2. Η Ελλάδα επιβαρύνεται από τον πόλεμο στην Ουκρανία όσο η …Γερμανία

Περνώντας στην πρόκληση του πολέμου στην Ουκρανία, η Κομισιόν μετρά το «κόστος της εγγύτητας των κρατών μελών της ΕΕ στον πόλεμο».

Η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη, ενδιάμεση ζώνη των χωρών – μελών της ΕΕ με κριτήριο το εύρος των αρνητικών επιδράσεων από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στις χώρες αυτές, εκτός από την Ελλάδα, συγκαταλέγονται η Βουλγαρία, η Σλοβενία, Κροατία, η Αυστρία, η Τσεχία και η Γερμανία.

Η κατάταξη της Ελλάδα στις χώρας, οι οποίες πληρώνουν ένα έμμεσο οικονομικό «πολεμικό» κόστος κοντά στο μέσο όρο του κόστους που πληρώνει εν συνόλω η ΕΕ, όμοιο με εκείνο με χώρες με εξαιρετικά ανεπτυγμένες οικονομικές σχέσεις με τη Ρωσία, όπως η Γερμανία (!) δείχνει πως οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία είναι ίσως μεγαλύτερες από εκείνες που εκτιμά η «κοινή γνώμη» των αναλυτών στην Ελλάδα.

3. Η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση στην προσέλκυση μεταναστών

Τέλος, η Κομισιόν κάνει αναφορά στην τρίτη «ειδική» πρόκληση, δηλαδή την έλλειψη εργατικού δυναμικού και το βαθμό αντιμετώπισης της μέσω της εισόδου αλλοδαπών εργατών και ευρύτερα της «εργατικής κινητικότητας».

Η Ελλάδα καταλαμβάνει μία τελευταίες θέσεις στο ποσοστό των εργαζομένων που γεννήθηκαν εκτός της χώρας, ενώ μειώθηκε δραματικά το πλήθος των ξένων εργατών που απασχολούνται στην Ελλάδα, αλλά γεννήθηκαν στο εξωτερικό (σ.σ. κατά σχεδόν 200.000 το 2021 – 2024).

Το συμπέρασμα αυτό αμφισβητεί το κυρίαρχο αφήγημα περί «επιστροφής» του ποσοστού της ανεργίας στα προμνημονιακά επίπεδα, καθώς το εργατικό δυναμικό (επί του οποίου υπολογίζεται το ποσοστό των ανέργων) εξακολουθεί, λόγω της δραματικής μείωσης των μεταναστών στην Ελλάδα (αλλά και της μαζικής εξόδου Ελλήνων στο εξωτερικό, πχ Γερμανία, σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν) να είναι μικρότερο σε σχέση με τα προμνημονιακά επίπεδα…