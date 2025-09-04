Μακρο-οικονομία

Σφαίρα πάνε οι διακανονισμοί για χρέη στα ταμεία – Ρεκόρ για πάγιες ρυθμίσεις και εξωδικαστικούς μηχανισμούς

Η πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων για χρέη στον ΕΦΚΑ προσέλκυσε έως και το Μάρτιο του τρέχοντος έτους 150.090 οφειλέτες
close up man hand opening empty wallet over calculator , debt expense bills monthly and credit card at the table in home office , managing payroll,money risk financial concept
iStock
Δημήτρης Κατσαγάνης

Σε πλήθος ρεκόρ πάνω από 185.000 έφτασαν οι μόνιμοι διακανονισμοί για χρέη στον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με την α’ τριμηνιαία έκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) για το 2025.

Συγκεκριμένα, η πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων για χρέη στον ΕΦΚΑ προσέλκυσε έως και το Μάρτιο του τρέχοντος έτους 150.090 οφειλέτες, ενώ ο εξωδικαστικός μηχανισμός προσέλκυσε 35.072 οφειλέτες.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο πλήθος οφειλετών που έχουν ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό ποτέ. Αν και το πλήθος των οφειλετών που είχαν ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση το Μάρτιο του 2025 δεν κατέρριψαν το ρεκόρ του Ιουνίου 2024 (152.255), μετά από μία κάμψη τους τελευταίους μήνες, σημείωσε εκτίναξη.

Kατά τ’ άλλα, το ύψος των ληξιπροθέσμων χρεών προς τον ΕΦΚΑ έφτασε το Μάρτιο του 2025 στα 49,7 δισ. ευρώ έναντι 49,2 δισ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2024, ιδίως λόγω των προσαυξήσεων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Σε εξαίρεση της φέτας, του ελαιόλαδου και των ελιών από τους δασμούς 15% μέχρι το τέλος του έτους ελπίζουν οι Έλληνες εξαγωγείς
«Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι θα γίνει», δήλωσε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), Συμεών Διαμαντίδης, στο Newsit.gr
Σε εξαίρεση της φέτας, του ελαιόλαδου και των ελιών από τους δασμούς 15% μέχρι το τέλος του έτους ελπίζουν οι Έλληνες εξαγωγείς 1
Πακέτο ΔΕΘ: Στα 1,7 δισ. ευρώ ο λογαριασμός των νέων μόνιμων μέτρων στήριξης – Οικογένειες με παιδιά και ένστολοι οι κερδισμένοι
Ο «πήχης» τοποθετήθηκε υψηλότερα μετά τη δημοσιοποίηση και των νεότερων οριστικών στοιχείων για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τα οποία έδειξαν πρωτογενές πλεόνασμα 7,9 δισ. ευρώ στο επτάμηνο του έτους
Πακέτο ΔΕΘ: Στα 1,7 δισ. ευρώ ο λογαριασμός των νέων μόνιμων μέτρων στήριξης – Οικογένειες με παιδιά και ένστολοι οι κερδισμένοι 41
Newsit logo
Newsit logo