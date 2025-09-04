Σφαίρα πάνε οι διακανονισμοί για χρέη στα ταμεία – Ρεκόρ για πάγιες ρυθμίσεις και εξωδικαστικούς μηχανισμούς

Σε πλήθος ρεκόρ πάνω από 185.000 έφτασαν οι μόνιμοι διακανονισμοί για χρέη στον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με την α’ τριμηνιαία έκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) για το 2025.

Συγκεκριμένα, η πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων για χρέη στον ΕΦΚΑ προσέλκυσε έως και το Μάρτιο του τρέχοντος έτους 150.090 οφειλέτες, ενώ ο εξωδικαστικός μηχανισμός προσέλκυσε 35.072 οφειλέτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για το μεγαλύτερο πλήθος οφειλετών που έχουν ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό ποτέ. Αν και το πλήθος των οφειλετών που είχαν ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση το Μάρτιο του 2025 δεν κατέρριψαν το ρεκόρ του Ιουνίου 2024 (152.255), μετά από μία κάμψη τους τελευταίους μήνες, σημείωσε εκτίναξη.

Kατά τ’ άλλα, το ύψος των ληξιπροθέσμων χρεών προς τον ΕΦΚΑ έφτασε το Μάρτιο του 2025 στα 49,7 δισ. ευρώ έναντι 49,2 δισ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2024, ιδίως λόγω των προσαυξήσεων.