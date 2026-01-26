Στα 1,2 εκατ. ευρώ τα χρήματα που ανακτήθηκαν για αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις σε παραγωγούς

Στα 1.199.149,87 ευρώ ανέρχεται το ποσό που είχε ανακτηθεί μέχρι το τέλος του 2025, για αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις σε παραγωγούς, μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διασταυρωτικών ελέγχων και διαδικασιών, οι οποίοι έγιναν με τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, όπως αποκάλυψε στη Βουλή ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας.

Ο υφυπουργός διευκρίνισε ότι βάσει της οικείας νομοθεσίας και σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Ενισχύσεων και Πληρωμών της ΑΑΔΕ, από τα συνολικά 1079 μοναδικά ΑΦΜ που βρίσκονται σε διαδικασία διάταξης από τον εποπτεύοντα ΔΑΟΕ (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος) Εισαγγελέα, έχουν ήδη εγγραφεί στο βιβλίο οφειλετών 462 μοναδικοί οφειλέτες και μέχρι 31.12.2025 έχει ανακτηθεί συνολικό ποσό ενισχύσεων, 1.199.149,87 ευρώ.

Διευκρίνισε επίσης ότι τα ανωτέρω ποσά αποτελούν μέρος των οφειλόμενων ποσών, που έχουν προσδιοριστεί στις διατάξεις του εποπτεύοντος τη ΔΑΟΕ Εισαγγελέα και στις σχετικές εκθέσεις ανάλυσης συγκεντρωθέντος υλικού και θα συνυπολογιστούν με τα αντίστοιχα ποσά, όταν διεξαχθούν οι προβλεπόμενοι δισταυρωτικοί έλεγχοι-υπολογισμοί πληρωμής κάθε έτους.

Ο κ. Κώτσηρας είπε ότι «η διαδικασία ελέγχου ξεκινάει με την έγγραφη πρόσκληση στον ενδιαφερόμενο να δώσει τις απόψεις του, στη συνέχεια συντάσσεται έκθεση ελέγχου, για τη νομιμότητα ή μη της πληρωμής. Η διαδικασία επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων, η οποία πραγματοποιείται ανά παραγωγό, ανά έτος αιτήσεως και ανά καθεστώς ενισχύσεων, αποτελεί μια διαδικασία που περιλαμβάνει ενέργειες, βήματα και προθεσμίες, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο».

«Ο Οργανισμός Πληρωμών συνεργάζεται με τη ΔΑΟΕ όλο το διάστημα, ώστε να ενημερώνεται αρμοδίως για τους ΑΦΜ για τους οποίους προκύπτουν ευρήματα, μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, προκειμένου να μην περιλαμβάνονται στις επόμενες πληρωμές και να λαμβάνει τις εκθέσεις ελέγχου, στις οποίες προσδιορίζονται τα ποσά και περιλαμβάνεται σε αυτές το σύνολο των απαιτούμενων πληροφοριών, ώστε να εκκινήσουν οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες ανάκτησης. Από τα τέλη Νοεμβρίου αποστέλλονται σταδιακά στον ΟΠΕΚΕΠΕ και πλέον στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ οι εκθέσεις ανάλυσης συγκεντρωθέντος υλικού προκειμένου να συνταχθούν οι πρώτες ειδοποιήσεις προς τους παραγωγούς για να επιστρέψουν το οφειλόμενο ποσό. Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη», τόνισε ο κ. Κώτσηρας.

Ο υφυπουργός υπενθύμισε ότι έχει εκπονηθεί συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, η υλοποίηση του οποίου παρακολουθείται από την αρμόδια αρχή για τη διαπίστευση, η οποία σε τακτά χρονικά διαστήματα, καταγράφει την πρόοδο, σε έκθεση την οποία κοινοποεί στην Κομισιόν, ενώ η επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης των δράσεων πιστοποιείται από τον Οργανισμό Πιστοποίησης. Υπογράμμισε, επίσης, ότι η ΑΑΔΕ μπορεί, «με πολύ πιο ασφαλή και σύγχρονο τρόπο, να κάνει τους ελέγχους που πρέπει». O κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε και στη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Ενισχύσεων και Πληρωμών της ΑΑΔΕ και επισήμανε ότι με το υφιστάμενο πλαίσιο προβλέπεται ρητά η διαδικασία επιστροφής παρανόμως και αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.