Στα κλειστά ακίνητα το «κλειδί» για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης

Ανησυχητικά είναι τα ευρήματα της Τράπεζας Πειραιώς που δείχνουν πως από την ελληνική αγορά στέγης λείπουν 180.000 ακίνητα για να αποσυμφορηθεί η ζήτηση, τα οποία με τους τρέχοντες ρυθμούς δεν θα αναπληρωθούν παρά μόνο με το πέρας πενταετίας…

Στην κυβέρνηση αναγνωρίζουν το μέγεθος του προβλήματος για την εύρεση στέγης και γι’ αυτό τρέχουν τόσα προγράμματα ενίσχυσης της προσφοράς. Αλλά ακόμα περισσότερο το οικονομικό επιτελείο, όπως παραδέχονται στο newsit.gr στελέχη του, αναγνωρίζει πως το «παιχνίδι» θα το κρίνουν οριστικά τα κλειστά ακίνητα.

Μόνο στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών και των funds παραμένουν στάσιμα και αναξιοποίητα περί τα 14.000 σπίτια. Προφανώς και είναι λίγα σε σχέση με το σύνολο των ελλείψεων, ωστόσο υπολογίζεται πως ένας αριθμός τουλάχιστον 6.000 σπιτιών θα ήταν ώριμα να πέσουν στην αγορά… αύριο, συμβάλλοντας άμεσα στην αύξηση του αποθέματος και επομένως σε δεύτερο χρόνο της πτώσης του κόστους στέγασης.

Τι ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2026

Έτσι, αν και τα ακίνητα που παραμένουν «κολλημένα» στα χαρτοφυλάκια είναι μια «σταγόνα στον ωκεανό» του συνόλου των κλειστών ακινήτων (δεν υπάρχουν πρόσφατες μετρήσεις αλλά τα πιο πρόσφατα επίσημα στοιχεία του 2021 δείχνουν 793.884 κενές κατοικίες πανελλαδικά, συμπεριλαμβανομένων σπιτιών που είναι ακατάλληλα για κατοίκηση, κληροδοτήματα που έχουν περάσει στο Δημόσιο κ.ο.κ. με το οικονομικό επιτελείο να έχει περάσει σχετικό νόμο για τα τελευταία, αλλά και συνεχή προγράμματα ανακαινίσεων και αναβαθμίσεων «παλιών» κατοικιών) η κυβέρνηση δεν «παρατά» το ζήτημα των ακινήτων που έχουν στην κατοχή τους οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και τα funds.

Έχει ήδη νομοθετηθεί ότι από τον ΕΝΦΙΑ του 2026 και για τα έτη 2026–2028 ο «κύριος φόρος» διπλασιάζεται με προσαύξηση 100% για κατοικίες, διαμερίσματα και μονοκατοικίες που ανήκουν σε τράπεζες, servicers και συνδεδεμένα νομικά πρόσωπα, εφόσον δεν είχαν μισθωθεί για τουλάχιστον 6 μήνες στο προηγούμενο έτος (δηλαδή για τον ΕΝΦΙΑ 2026, μέσα στο 2025). Η πρόβλεψη του νόμου είναι ρητή και αφορά τα οικιστικά ακίνητα, που σημειώνονται με τους κωδικούς 1 και 2 του Ε9.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, διευκρινίζοντας πως δεν έχουν ληφθεί ακόμα οριστικές αποφάσεις, στο τραπέζι βρίσκεται και ο λεγόμενος «φόρος αδράνειας» για κλειστά διαμερίσματα, στα πρότυπα γαλλικού παραδείγματος. Συζητείται επιβάρυνση περίπου 15% επί της αντικειμενικής ετήσιας μισθωτικής αξίας για κατοικίες που μένουν κενές επί 12 μήνες, με εξαιρέσεις για ανακαινίσεις, ακαταλληλότητα ή αποδεδειγμένη διάθεση στην αγορά, με στόχο να κινητοποιηθεί μέρος του ανενεργού αποθέματος. Ωστόσο, οι αντιδράσεις είναι ήδη έντονες στην αγορά ακινήτων, καθώς θεωρείται πως ένα οριζόντιο τέλος θα πλήξει κυρίως τους μικροϊδιοκτήτες.